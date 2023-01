Giuseppe Pambieri, chi è la figlia Micol: età, carriera, oggi, vita privata

Nuovo imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano di Rai 1 in onda tutti i giorni a partire dalle 14.00. Tra i tanti ospiti di oggi si parlerà anche dell’attore e regista teatrale Giuseppe Pambieri. Ma cosa sappiamo sulla sua famiglia ed in particolare su sua figlia Micol Pambieri? Conosciamola più da vicino e scopriamo tutto su di lei, dalla carriera all’amore. La donna, infatti, ha seguito le orme dei genitori e oggi è una nota attrice di teatro.

Cosa sappiamo su Micol Pambieri

Micol Pambieri è nata dall’amore tra Lia Tanzi, nota attrice nata a Buenos Aires (in Argentina) e Giuseppe Pambieri, autore, regista teatrale e doppiatore. Lei, come i genitori, ha seguito quella strada e oggi è un’affermata attrice di teatro. Sappiamo che è nata a Milano nel 1970 e che si è diplomata al liceo classico Manzoni, poi a 16 anni ha iniziato la sua carriera teatrale e ha preso parte a spettacoli tradizionali, quelli del teatro greco e romano. Ma non solo. Ha recitato anche in opere di Shakespeare, Goldoni, Moliere, Strindberg, Ibsen, Pirandello e si è cimentata nel teatro contemporaneo.

Il libro, i successi

Micol Pambieri nel 2007 ha iniziato anche a lavorare come imprenditrice e ha seguito le sue due passioni, quelle per l’arte e l’architettura. Nel 2020, invece, ha pubblicato il libro 10k di perversione.

Chi è il marito, vita privata, Instagram

Ma veniamo alla vita privata. Non abbiamo molte informazioni sulla sua sfera sentimentale, non sappiamo se sia sposata o meno, se abbia dei figli. Anche sui social, dove è seguita, non fa trapelare nulla. Su Instagram, dove si descrive così: “Figlia del secolo scorso. Attrice. Scrivo parole imperfette e fotografo a modo mio” vanta pochi followers e condivide principalmente scatti del suo lavoro. Dell’arte e del teatro, anche in compagnia dell’amato papà. Potete seguirla qui: @micol.0