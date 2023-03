Giusy Buscemi, chi è il marito Jan Michelini: età, lavoro, figli, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova puntata di “Da noi a ruota libera” con l’amata conduttrice Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi ci sarà in studio anche l’attrice Giusy Buscemi, che si racconterà a cuore aperto tra carriera e vita privata. Parlerà della sua bellissima famiglia e del marito che tanto ama: il noto regista Jan Michelini. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Jan Michelini: età e lavoro

Jan Michelini è nato a Roma il 5 giugno del 1979 sotto il segno dei gemelli e oggi ha 43 anni. Dalla sua famiglia ha ricevuto molti stimoli, dato che il padre era il famoso giornalista Alberto Michelini, esponente della democrazia cristiana. Jan si laurea in scienze della comunicazione di massa e del cinema. A soli 20 anni inizia a muovere i primi passi nel mondo del cinema e della tv e conosce subito grande registi, con cui inizia a collaborare. La sua carriera spicca il volo ben presto e diventa il regista di molte serie di successo: “DOC-nelle tue mani”, “Un passo dal cielo”, “Diavoli” e tante altre.

L’amore con Giusy Buscemi e i figli

Jan Michelini e Giusy Buscemi si sono conosciuti sul set di Don Matteo nel 2014, anche se hanno avuto modo di conoscersi inizialmente ad una cena di beneficenza organizzata da alcuni membri del cast. La storia tra loro è stata particolare all’inizio, ha confessato lei: “Non avrei mai detto che ci saremmo piaciuti: eravamo pieni di pregiudizi, uno nei confronti dell’altro. Poi ci siamo conosciuti e, a poco a poco, riconosciuti. Lo definisco unico per il modo in cui mi ama, so che darebbe la vita per me”. Si sono sposati il 13 maggio del 2017 a Roma, dopo tre anni di fidanzamento. Lui è più grande di 13 anni, ma per loro la differenza d’età non è mai stata un problema. Sono innamoratissimi e dal loro amore sono nati tre figli: l’11 febbraio del 2018 è nata la loro prima figlia, Caterina Maria, il 5 ottobre 2019 è venuto alla luce il secondo figlio, Pietro Maria. Da pochissimo è nato anche il terzo figlio: il 31 luglio 2022 è arrivato Elia Maria. Giusy ha dichiarato: “Non avrei mai pensato di diventare madre per la prima volta a 25 anni”. Ha anche confessato che Jan è un padre fantastico: “Con un padre così ripopolerei l’Italia… Ma per ora ci fermiamo a tre” ha scritto su un post di Instagram.

Foto e Instagram

Jan Michelini ha un profilo Instagram creato abbastanza di recente, su cui ha ancora pochissimi post. Nonostante ciò, vanta quasi 10 mila followers. I pochi scatti condivisi riguardano quasi tutti il lavoro sul set.