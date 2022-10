Giusy Izzo, chi è l’attrice e doppiatrice: età, sorelle, carriera, marito, figli e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Giusy Izzo, che si racconterà a cuore aperto, senza freni, con le sorelle Simona, Rossella e Fiamma. Una famiglia di artisti e doppiatori, unita e complice.

Dagli esordi al debutto di Giusy Izzo

Giusy Izzo, all’anagrafe Giuseppina, è nata a Roma il 3 aprile del 1968 e, come il resto della sua famiglia, è una nota doppiatrice, attrice e direttrice del doppiaggio. Figlia di Liliana D’Amico e Renato Izzo, Giusy ha prestato la sua voce al personaggio di Lucy May, protagonista dell’anime, a Forzuto e Brontolone ne I Puffi e al nipotino di Paperone Quo nel cartone Duck Tales. La voce, però, è anche quella delle attrice Andrea Elson, Renee Zelweger, Eliza Dushky, Lauren Graham, Ellen Pompeo in Meredith Grey.

Chi ha doppiato

Giusy ha dato la sua voce anche al personaggio di Beatrice nella telenovela Cuore selvaggio e la sua voce è famosa per le varie pubblicità. Lei è anche speaker ufficiale del jiingle dell’emittente radiofonica RDS e nel 1987 è diventata Miss 365 – Prima Miss dell’anno. Tra le attrici doppiate ricordiamo:

Kate Beckinsale

Jennifer Connelly

Rachel Weisz

Helena Bonham Carter

Robia LaMorte

Elizabeth Shue

Nel 2008 ha vinto il premio Leggio d’oro e ha recitato in alcuni film, soprattutto quelli diretti dalla sorella Simona e dal cognato Ricky Tognazzi.

Chi è il marito, vita privata

Giusy Izzo ha avuto un breve matrimonio con il produttore teatrale Massimo Chiesa, poi è convolata a nozze con il collega doppiatore Fabrizio Pucci. E da quell’amore è nata la figlia Nike, oggi anche lei doppiatrice. Giusy è anche mamma di Alessandro Mottini, doppiatore.

Instagram

Pare che Giusy, a differenza delle sorelle, non abbia un profilo ufficiale Instagram.