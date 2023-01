Gloria Guida, chi è il marito Johnny Dorelli: età, carriera, canzoni, oggi, figli, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, Silvia Toffanin è pronta ad aprire le porte del suo salotto, quello amatissimo dal pubblico, e ad accogliere in studio nuovi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. In studio arriverà anche Gloria Guida, la bellezza senza tempo, che parlerà della sua carriera, dei suoi successi e della storia d’amore con il marito Johnny Dorelli.

Dagli esordi ai successi di Johnny Dorelli

Johnny Dorelli è nato a Milano il 20 febbraio del 1937, figlio d’arte, nel 1948 si è trasferito negli Stati Uniti dove il padre, famoso tenore, si era trasferito. Nato nel mondo della musica, Dorelli ha iniziato a studiare contrabasso e pianoforte, poi a 14 anni ha esordito con il 78 giri Arrotino/Famme durmì. Negli anni si è affermato e oggi è un noto cantante, pianista, showman, attore, compositore, cantautore e conduttore. Nell’arco della sua brillante carriera, che è davvero difficile riassumere, ha spaziato molto. E in vari campi dello spettacolo, dalla musica al teatro. Lui è considerato uno dei primi esponenti del jazz italiano, si è fatto conoscere con lo stile ‘confidenziale’, quello che si avvicinava molto al modello americano del crooner alla Frank Sinatra.

Le partecipazioni a Sanremo (e non solo)

Johnny Dorelli ha partecipato a ben 9 edizioni del Festival di Sanremo e per otto volte è arrivato in finale. Lui, insieme a Domenico Modugno, Nilla Pizzi e Nicola Di Bari, ha vinto il Festival per due volte. Ma è stato molto attivo anche in teatro. Tra gli spettacoli di maggior successo ricordiamo: Aggiungi un posto a tavola, che è stato esportato in tutto il mondo, e Accendiamo la lampada, dove ha incontrato per la prima volta la futura moglie Gloria Guida.

I successi al cinema

Musica, teatro, ma anche cinema. Johnny Dorelli tra gli anni ’70 e ’80 ha ottenuto enorme successo al cinema con commedie campioni d’incasso come Mi faccio la barca, Sesso e volentieri, Dio li fa poi li accoppia, Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, A tu per tu. Come conduttore tv, invece, ricordiamo Canzonissima. Inoltre, il suo nome è anche legato al personaggio di Dorellik, che è stato inventato per la televisione e portato al cinema.

Le canzoni più famose

Tra le sue canzoni famose ricordiamo:

Love in Portofino

Lettera a Pinocchio

L’immensità

Arriva la bomba

Solo più che mai

Per chi.

La storia d’amore con Gloria Guida

Ma veniamo alla vita privata. Johnny Dorelli da più di 40 anni è legato all’attrice ed ex modella Gloria Guida. Prima di conoscere lei, però, ha avuto diverse storie e ha tre figli: Gianluca, attore teatrale e cantante nato dalla relazione con Lauretta Masiero (durata dal 1959 al 1968), Gabriele nato dall’amore con Catherine Spaak, sua moglie dal 1972 al 1979. E Guendalina, nata dall’amore con Gloria Guida: i due convivono insieme dal 1979 e nel 1991 sono convolati a nozze.

