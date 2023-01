Gloria Guida, chi è la figlia Guendalina: età, lavoro, vita privata, foto e Instagram

Guendalina Dorelli è figlia d’arte della madre Gloria Guida e del padre Jhonny, volete saperne di più su di lei e sulla sua vita privata? È una persona molto discreta, ma alcune indiscrezioni hanno rivelato molto sulla sua vita, ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è la figlia di Gloria Guida: età e lavoro

Guendalina Dorelli è una persona estremamente riservata, infatti non ha mai voluto seguire le orme dei genitori e ha preferito dedicarsi allo studio. Nasce nel 1991 dai due artisti e si Laurea in Giurisprudenza a pieni voti. Nel momento in cui la sua carriera sarebbe dovuta iniziare, però, rimane incinta. La famiglia non ha mai reso noti i dettagli della vicenda, ma sono rimasti molto vicini alla figlia e Guida adora la sua nipotina Ginevra, nata nel 2011. Da quel momento, Guendalina ha preferito dedicarsi alla figlia e non ha proseguito la carriera lavorativa.

Guendalina Dorelli: vita privata, foto e Instagram

La ragazza ha 32 anni e ha preferito rimanere sempre alla larga dai riflettori che illuminavano i genitori. Non ha mai voluto rilasciare interviste sulla sua vita e non ha profili social. La sua vita privata rimane un mistero, anche il nome del padre della bambina, con cui pare avere ancora una relazione, non è mai stato rivelato. La nonna Gloria, però, pubblica molte foto con la nipote sul suo profilo privato Instagram.

Guendalina e la madre Gloria

Guendalina Dorelli ha accettato di andare negli studi televisivi di Barbara d’Urso soltanto nel 2020 e ha portato con sé anche la figlia Ginevra. Tutti hanno subito notato l’estrema somiglianza tra le due donne e la bambina: tre generazioni diverse ma stesso taglio degli occhi, pelle chiara e capelli biondi.