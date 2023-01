Golden Globe 2023, ecco chi ha vinto: tutti i vincitori e i premi

Sono stati consegnati dalla Hollywood Foreign Presso Association, nella notte scorsa, quella tra il 10 e l’11 gennaio, i Golden Globe 2023. Anche quest’anno è tornato il consueto appuntamento con lo show che ha premiato i migliori film e programmi televisivi della stagione. Come di consueto la notte dei Golden Globe è stata trasmessa sulla NBC e in Italia è stata visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dall’1 della scorsa notte.

Chi ha condotto i Golden Globe 2023

A condurre la serata è stato Jarrod Carmichael, anche se si sono avvicendati sul palco per consegnare i premi: Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Jamie Lee Curtis, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash-Betts, Quentin Tarantino e Tracy Morgan.

Tra i premi speciali assegnati c’è stato quello a Ryan Murphy come sceneggiatore, regista, produttore e visionario creativo della tv. A lui è stato consegnato il Carol Burnett Award. Mentre il Cecil B. DeMille Award è stato assegnato a Eddie Murphy che il suo contributo al mondo dello spettacolo.

Le polemiche contro la HFPA

L’evento, giunto alla sua 80esima edizione, arriva dopo lo scandalo che ha travolto la HFPA, a febbraio 2021, quando l’inchiesta del Los Angeles Times ha puntato l’indice contro l’organizzazione evidenziando come tra gli 87 componenti non ce ne fosse uno nero. Nonostante si fosse parlato di non trasmettere l’evento nel 2022, si è corso subito ai ripari per colmare i vuoti che erano stati evidenziati. Gli organizzatori del Golden Globe si sono riorganizzati garantendo un’equa giuria con rappresentanti di diverse razze ed etnie e una votazione trasparente. Per superare le critiche che le erano state mosse la HFPA ha aggiunto nuovi membri alla giuria ammettendo altri 103 votanti e per garantire il giusto equilibrio la giuria ora è eterogenea andando a mettere a tacere le polemiche che si erano scatenate nel 2021.

Elenco completo vincitori Golden Globe 2023

Ecco allora tutti i vincitori dell’80esima edizione dei Golden Globe per quanto riguarda il cinema:

Miglior film drammatico: The Fabelmans Miglior film comico: Gli spiriti dell’isola Miglior regia: Steven Spielberg, The Fabelmans Miglior sceneggiatura: Gli spiriti dell’isola Miglior attrice in un film drammatico: Cate Blanchett (Tar) Miglior attore in un film drammatico: Austin Butler (Elvis) Miglior attrice in un film comico o musical: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) Miglior attore in un film comico o musical: Colin Farrell (Gli spiriti dell’isola) Miglior attrice non protagonista: Angela Bassett (Black Panther, Wakanda Forever) Miglior attore non protagonista: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) Miglior film straniero: Argentina, 1985 Miglior film d’animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro Miglior canzone originale: Naatu Naatu, Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR) Miglior colonna sonora di un film: Alexandre Desplat (Pinocchio di Guillermo del Toro)



Serie tv

Passiamo ora alle serie tv. Questi i vincitori: