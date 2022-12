Grafico Paolo Fox Leone: le previsioni, come andrà il 2023 (tutto su amore e lavoro)

Oroscopo Paolo Fox 2023 per i nati sotto il segno del Leone. Cari nati sotto il segno del Leone, è arrivato il momento, quello che forse aspettavate da tempo: dovete guardarvi indietro, rivivere in pochissimi istanti 12 mesi intensi, salutare il 2022. E dare il benvenuto al 2023 con la speranza, come ci auguriamo sempre, che sia migliore. E su ogni fronte, da quello lavorativo e sentimentale. Come sempre le domande, in vista dell’anno che sta per arrivare, si susseguono perché la curiosità è difficile da mantenere a bada. Come sarà il 2023? A queste domande, come sempre, toccherà a Paolo Fox dare una risposta: lui che non delude mai le aspettative di nessuno. E che anche questa volta ha reso pubblico il grafico e l’andamento dell’anno, mese per mese.

Oroscopo 2023 Paolo Fox: quali sono i segni fortunati, le anticipazioni (amore e lavoro) per il nuovo anno

In occasione dello speciale de I Fatti Vostri, trasmissione di Rai 2, il celebre astrologo ha svelato le anticipazioni e ha mostrato i grafici con l’evoluzione. Com’è quello del Leone? I nati sotto questo segno zodiacale saranno fortunati in amore e sul lavoro? Il cielo sorriderà? Chissà…

Come andrà il 2023 per il Leone secondo le previsioni di Paolo Fox

Prima di vedere il grafico e di sapere come andranno lavoro e fortuna, ecco qualche anticipazione sulla sfera sentimentale. L’amore non sarà certo il tuo punto forte, caro Leone perché la Luna, soprattutto tra febbraio e marzo sarà in opposizione. In ogni caso, gli incontri ci saranno, ma dovrai fare una scelta perché non puoi stare con i piedi in due scarpe.

Lavoro e fortuna per Leone

Dal punto di vista lavorativo, invece, il 2023 sarà un anno fortunato. Non mancheranno, infatti, delle belle novità e c’è anche chi, tra di voi, deciderà di dare una svolta alla propria vita. La forza di volontà c’è, la fortuna gira e comincerà a baciarti: devi solo rischiare di più ed essere coraggioso. Senza paure!

Il grafico di Paolo Fox per Leone: come andranno amore, lavoro e fortuna

Grandi cambiamenti in arrivo a Febbraio. Giove ti darà modo di esprimere la tua forza e la tua energia nella prima parte dell’anno, e in particolare gennaio fornirà buone opportunità. Soddisfazioni in arrivo entro la primavera 2023. In amore occhio a marzo che potrebbe rivelarsi un mese particolarmente propizio, cerca di non pensare al passato e guarda avanti. Saturno – passando al lavoro – non è più opposto e questo consentirà di fare scelte oculate e ponderate. Le coppie attenderanno il momento giusto per fare delle scelte (anche importanti come matrimoni o convivenze). Per la salute coltiva il tuo benessere con attenzione.