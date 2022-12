Oroscopo 2023 Paolo Fox, le previsioni per Cancro, Leone e Vergine: grafici e andamento per amore, lavoro e fortuna

Oroscopo 2023 di Paolo Fox, ecco tutte le anticipazioni per i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine. Manca poco, ormai, e tra qualche settimana dovremo salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023. Dunque, questo significa che dovremo iniziare a fare i conti con una nuova stagione della nostra vita, nuove pagine da scrivere, nuove pagine da riempire con tante emozioni ed esperienze. La speranza è sempre quella: che questo 2023 sia migliore e possa regalarci tante nuove emozioni. Salute, serenità e amore sono sempre i principali motori che muovono le nostre vite. Siete curiosi di come andrà questo nuovo anno 2023? Meglio affidarsi alle previsioni di Paolo Fox per non aver alcun dubbio ed essere pronti a ricevere tutto il bello che verrà da questi nuovi mesi. L’amato astrologo, infatti, come sempre su Di Più Tv ha rilasciato diverse anticipazioni, che noi de Il Corriere della Città riportiamo in questo articolo. Cosa diranno le stelle, dunque, per il segno del Cancro, Leone e Vergine?

Come andrà in amore il 2023 per i nati sotto il segno del Cancro secondo Paolo Fox

Secondo le parole del noto astrologo, l’amore per i nati sotto il segno del Cancro inizierà a sbocciare soprattutto durante il mese di febbraio, quindi subito dopo l’inizio di questo nuovo anno 2023. La Luna entrerà a pieno regime nel vostro segno e dovrete fare di tutto per ottimizzare al meglio queste ”vibes positive” che provengono dalle influenze astrali. Nuovi incontri si prospettano per il mese di febbraio e marzo, e qualcuno di questi potrebbe far scattare la famosa e tanto desiderata freccia di Cupido. Per coppie già stabili, invece, in questi mesi ci sarà un rinnovamento emotivo che porterà tante novità tra i partner. Giove, purtroppo, per qualche mese continuerà ad essere contrario per qualche tempo, ma poi sarà sostituito da Venere che, in concomitanza con una splendida Luna concretizzeranno tutti i vostri desideri amorosi.

Lavoro e fortuna per Cancro

Se l’amore è certamente importante, è anche vero che ”senza soldi non si cantano messe”, come recita un famoso e molto saggio detto popolare. Il lavoro, dunque, è un elemento importante per questo nuovo anno 2023. Giornate interessanti si prospettano soprattutto a partire dal mese di aprile, quando Giove contrario smetterà finalmente di assediarvi con la propria morsa. Sino ad allora, meglio rimanere calmi e ligi al dovere. Poi ci saranno tante nuove opportunità lavorative da cogliere al volo per dare una svolta alla vostra vita professionale. Una cosa tira l’altra, ovviamente, e la buona sorte sul lavoro finirà per coinvolgere tutti gli aspetti della vita. La fortuna girerà dalla vostra partire dall’inizio della primavera.

L’amore nel 2023 per Leone secondo le previsioni di Fox

Ora, veniamo invece al segno del Leone, e parliamo del tema più importante della vita di ogni essere umano: l’amore. In questo caso abbiamo una situazione diametralmente opposta a quella precedente descritta per il Cancro. Infatti, per il Leone, la situazione in amore comincerà a scemare soprattutto a partire dal mese di febbraio/marzo, a causa di una Luna in opposizione che non vi farà buon gioco. Un inverno rigido, freddo, in cui c saranno molti incontri, ma quasi tutti poco rilevanti dal punto di vista emotivo. Inoltre, questo 2023 non permetterà a nessuno di stare con i piedi in due scarpe, e dovrete fare una scelta, altrimenti avrete delle brutte gatte da pelare. Giove, invece, sarà dalla vostra fin da gennaio.

Lavoro, salute e fortuna

Come anticipato, chi non è fortunato in amore, lo sarà certamente sul lavoro. Sì, perché Giove continuerà ad accompagnarvi, soprattutto a partire dai primi mesi dell’anno nuovo 2023. Di fatto, a partire proprio dall’anno nuovo ci saranno importanti novità sul fronte professionale, soprattutto per i liberi professionisti che hanno deciso di dare una svolta alle proprie attività. Il lavoro non mancherà, ma è necessaria grande forza di volontà per poter ottenere dei risultati. La salute ottima sarà una conseguenza diretta del buon lavoro, di uno stile di vita più sano ed equilibrato che sarà possibile grazie ad una nuova stabilizzazione lavorativa. La fortuna, infine, bacia sempre gli audaci, coloro che si lanciano in nuove sfide.

Amore e sentimenti nel 2023 per Vergine secondo le stelle di Fox

Infine, concludiamo la nostra mini rassegna su questa triade di segni con il segno della Vergine. Chissà come andrà questo nuovo anno 2023. Per l’amore dovrete stare in allerta, perché le cose non andranno proprio lisce. Infatti, soprattutto per i primi mesi del nuovo anno, ci saranno delle emozioni conflittuali che non vi lasceranno scampo: l’amore non sarà mai forte, ma solamente accennato, sempre abbozzato, sarete indecisi e preferirete stare soli con voi stessi. Il tutto perché la Luna e Venere saranno lontane dal vostro segno, almeno fino alla fine della primavera, quando i sentimenti finalmente sbocceranno di nuovo per voi.

Lavoro, soldi e salute

Sul fronte lavorativo, invece, Saturno farà il suo ingresso a partire proprio dai primi mesi dell’anno, il che si tradurrà in una sorta di spossatezza professionale, che rallenterà di molto le vostre attività. Ma non dovete scoraggiarvi, perché niente è per sempre, neppure il down professionale. Infatti, a poco a poco Saturno lascerà il posto a Giove che entrerà nel vostro segno a partire dal mese di giugno, periodo in cui inizierete ad avere una marcia in più sul lavoro, e nuove opportunità di presenteranno al vostro cospetto. La salute non mancherà, ma soprattutto nei mesi invernali dovrete riguardarvi. I soldi, invece, saranno una conseguenza delle vostre scelte nei periodi cruciale e, se farete bene, in estate ne coglierete i frutti.