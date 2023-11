Grande Fratello 2023, anticipazioni puntata 9 novembre: chi rischia l’eliminazione

Grande Fratello 2023, il reality con Alfonso Signorini pronto a nuovi verdetti e altre nominations. Chi rischia di più.

Il reality più famoso della storia della televisione italiana torna con una nuova puntata. Lunedì scorso i telespettatori hanno salutato Giselda Torresan: è lei ad essere stata eliminata dalla casa. Una decisione inaspettata che, tuttavia, incontra il favore del pubblico. Il televoto resta sovrano, così non c’è più nulla da fare per l”influencer delle Dolomiti” – la chiamano così dopo il massiccio seguito su Instagram per via del suo lavoro di guida turistica – che deve lasciare il gioco.

Continuerà a seguire la trasmissione da fuori. Sul suo conto si sono susseguite diverse voci che hanno addirittura coinvolto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il quale avrebbe, secondo le ricostruzioni, sponsorizzato le attività della ragazza via social. Ci sarebbero dei post a confermarlo. Segno che, anche prima del GF, non era poi così sconosciuta. Questo ha fatto storcere il naso a molti, visto che la donna si è presentata nel contesto del gioco come nip. Ovvero persona comune.

Grande Fratello 2023, puntata 9 novembre: chi può uscire dalla casa

Dietrologie a parte, ora comincia un nuovo capitolo con altre persone in nomination e, quindi, a rischio eliminazione. Ad abbandonare la casa, finora, sono stati: Arnold, Claudio, Heidi, Lorenzo, Marco, Samira, Valentina. Mentre i nominati sono: Ciro, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Grecia, Letizia, Massimiliano e Vittorio. La maggiore indiziata a lasciare la casa di Cinecittà è Grecia Colmenares con il 31,92% di votanti nei sondaggi.

La verità, tuttavia, verrà a galla stasera a partire dalle 21.25. Appuntamento con la nuova diretta: in studio Alfonso Signorini, nei panni di conduttore e padrone di casa, Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e Rebecca Staffelli a moderare i social. Le puntate sono disponibili anche su Mediaset Infinity, mentre su Mediaset Extra ci sono i collegamenti dalla casa H24. La diretta principale è sempre su Canale 5.