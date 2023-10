Grande Fratello, anticipazioni puntata 30 ottobre: chi sarà eliminato dalla casa?

Il Grande Fratello si prepara a un altro importante appuntamento con eliminazione. Chi dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia?

Il Grande Fratello è pronto per una nuova puntata dove verranno a galla ulteriori dinamiche della casa più spiata d’Italia. La soluzione ibrida (inquilini vip più colleghi di reality nip) funziona e piace ai telespettatori che non vedono l’ora di capire cosa li aspetta. Intanto la curiosità per quel che riguarda le eliminazioni reiterate prosegue. Anche perché i rapporti nella casa, in talune situazioni, sembrano essere ormai logori. Non se la passa benissimo Giulia Luzzi.

L’attrice non è per nulla amata da alcuni concorrenti. In special modo con Varrese le cose sembrano non andare: poli opposti che finiscono per non attrarsi, semmai per respingersi. Sono in prima linea per quanto riguarda le diatribe della casa, non si placa dunque il rischio eliminazione per nuovi componenti. Finora a lasciare la casa sono stati Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Lorenzo Remotti, Marco Fortunati e Samira Lui. Diverso il caso Heidi Baci, la quale è uscita dalla porta rossa non attraverso le nomination ma a causa di un ritiro: motivi personali dopo l’incontro a sorpresa con il padre.

Grande Fratello, anticipazioni 30 ottobre: chi potrebbe lasciare la casa

Ulteriore situazione che ha fatto incuriosire i telespettatori, nelle prossime settimane si capirà qualcosa in più sull’argomento. Intanto stasera, appuntamento alle 21.25, su Canale 5 ci sarà un’altra eliminazione ma prima Signorini – padrone di casa della manifestazione – ricapitolerà quanto successo in settimana e le curiosità non sono mancate. Insieme a lui ci sarà sempre Cesara Buonamici e ai social Rebecca Staffelli continuerà a tener d’occhio la situazione in Rete, dove il dibattito è sempre acceso.

Il Grande Fratello non dorme mai, per questo è possibile rivedere la puntata su Mediaset Infinity – piattaforma dove sono disponibili anche le altre dirette – mentre su Mediaset Extra continuano gli aggiornamenti in tempo reale dalla casa. Non resta che attendere la prima serata per capire cosa attende i coinquilini nel mese di novembre.