Pallone d’Oro 2023: dove seguire la cerimonia in diretta tv e streaming, orario

Tradizionale appuntamento a Parigi oggi, lunedì 30 ottobre, per la consegna del Pallone d’Oro, che potrà essere seguita in diretta a partire dalle ore 21.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Gianluigi Bagnulo condurrà lo studio in compagnia di Paolo Condò e Federico Zancan. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Pallone d’Oro 2023, chi sono i favoriti

La cerimonia del Ballon d’or, in programma al Theatre du Chatelet della capitale francese, prevede l’assegnazione del Pallone d’Oro non solo nella categoria maschile, con Lionel Messi e Erling Braut Haaland grandi favoriti e con Nicolò Barella unico italiano in lista, ma anche in quella femminile. Inoltre, verranno premiati con il trofeo Kopa il miglior giocatore under 21 e con il trofeo Yashin il miglior portiere.

Nonostante le modifiche del regolamento, adottate per evitare che nell’albo d’oro maschile finiscano sempre gli stessi nomi – Messi e Cristiano Ronaldo dominano dal 2008, unici intrusi Luka Modric nel 2018 e Benzema nel 2022 – l’argentino è riuscito ancora una volta ad emergere con le sue prodezze, tanto che sempre Guardiola suggerisce di creare due premi, uno per lui e l’altro per il resto della crema calcistica mondiale.

Anche un italiano in lista

Purtroppo per l’Italia, tra i 30 candidati c’è un solo azzurro, e nerazzurro, Nicolò Barella, mentre il campionato di serie A è rappresentato dal suo compagno Lautaro Martinez, campione del mondo, e i campioni d’Italia del Napoli Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Una tradizione, quella del Pallone d’Oro, che va avanti dal 1956, istituita dalla rivista francese France Football, con il contributo dei voti dei giornalisti della stampa specializzata e che arriva quest’anno alla 67ma edizione. Nell’ultima edizione il Ballon d’Or è andato all’attaccante francese Karim Benzema.