Chi è Karim Benzema, il vincitore del Pallone d’Oro 2022: età, origini, moglie, figli, foto e Instagram

Il Pallone d’Oro 2022 è andato a Karim Benzema. È stato Zinedine Zidane a consegnare il trofeo all’attaccante del Real Madrid e componente della nazionale francese.

Karim ha iniziato la sua carriera a soli 8 anni nella sua città natale Brion Terraillon Sc. Un esordio che lo ha portato presto al successo e che si è coronato con la conquista del Pallone d’Oro.

Chi è Karim Benzema

Karim Benzema, all’anagrafe Karim Mostafa Benzema, è nato il 19 dicembre a Lione in Francia da genitori francesi di origine algerina. Il papà del calciatore è nato a Tigzirt, in Algeria e la mamma Wahida Djebbara, invece, è nata e cresciuta a Lione. È il terzo di otto figli e ha altri due fratelli calciatori.

Karim è mussulmano.

Non è sposato, seppure ha avuto diverse storie importanti, Manon Marsault è una di queste, a seguire c’è stata Chloe De Launay dalla quale ha avuto una bambina, Melia. Ha poi avuto una storia d’amore con Analicia Chaves e a seguire con Cora Gauthier dalla quale ha avuto un figlio Ibrahim.

È quindi papà di due bambini, una nata nel 2014, l’altro nel 2017.

La carriera

Ha iniziato giovanissimo la sua carriera calcistica ed è subito stato adocchiato dal Lione. All’inizio nella prima squadra faceva il raccattapalle, ma già tra il 2004 e il 2005 è stato arruolato nella squadra di riserva del club.

È stato poi nel 2007-2008 che è diventato titolare, riuscendo anche a mettere a segno ben 30 gol.

Ha conquistato il titolo di Giocatore dell’anno della Ligue 1 dell’Unione Nazionale dei Calciatori Professionisti. In quanto capocannoniere del campionato Benzema ha ricevuto il Bravo Award dalla rivista italiana Guerin Sportivo.

Ha iniziato a giocare con il Real Madrid nel 2009, nel 2011 è stato decisivo il suo apporto – con 32 gol – perché la sua squadra conquistasse la Copa del Rey.

Convocato nella rosa del Real per la Coppa del Mondo Fifa 2016 in Giappone e contro l’America ha messo a segno due reti che hanno permesso alla sua compagine di arrivare in finale con un punteggio finale di 2-0.

Instagram

Su Instagram, karimbenzema conta 59,1 milioni di follower. Le immagini e i video che posta sono di momenti particolari della sua vita. Non solo sul campo di calcio, ma anche momenti più intimi.