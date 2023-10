Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di lunedì 30 ottobre 2023

Immancabile appuntamento di inizio settimana con il Grande Fratello, il reality più famoso della tv in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? E soprattutto chi è stato eliminato? Ecco tutto quello che è successo nell’ultima puntata.

Siamo arrivati alla 15esima puntata di questa nuova edizione del GF, mai come quest’anno ricca di novità. Davvero tante le emozioni già mandate in archivio, tra cocenti delusioni, eliminazioni e nuovi ingressi nella casa; e poi le immancabili nomination e l’implacabile televoto che come sempre sparigliano le carte in tavola dividendo il pubblico televisivo. Se dunque alcuni protagonisti hanno già dovuto abbandonare il gioco, l’ultima a lasciare la casa in ordine di tempo è stata Samira Lui, adesso c’è da capire chi verrà eliminato questa sera. Vediamo allora cosa è successo nell’ultima puntata.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Valentina, Massimiliano, Grecia, Beatrice e Giuseppe?

Al termine della puntata di giovedì scorso, la quattordicesima di questo GF 2023, sono stati diversi i concorrenti finiti in nomination. E per uno di loro significherà abbandonare la competizione. Già, ma chi? Intanto ricordiamo che, dopo le votazioni, a rischio eliminazione erano finiti Valentina, Massimiliano, Grecia, Beatrice e Giuseppe: chi di loro ha avuto la peggio e ha dovuto abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia?

Eliminata Valentina, le nomination della quindicesima puntata

Alla fine ad essere stata eliminata è Valentina! Chi invece è finito al televoto? Ecco le nomination al termine della puntata di ieri sera:

Beatrice

Alex

Fiordaliso

Giselda

Chi tra loro sarà candidato alla prossima eliminazione?

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello 2023

Appuntamento adesso tra pochi giorni, esattamente per giovedì prossimo, 2 novembre 2023, esattamente tra tre giorni. Come sempre il Gf andrà in onda nella fascia prime time su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa. Tutte le repliche sono invece disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity. Attenzione però: secondo alcuni rumors il doppio appuntamento settimanale del GF potrebbe presto essere interrotto lasciando la sola puntata del giovedì nel palinsesto. Sarà davvero così? Intanto per anticipazioni, ultime news, aggiornamenti e per i sondaggi pre-puntata vi invitiamo a non perdere gli articoli disponibili nella nostra sezione dedicata per le rubriche tv e spettacolo. Quali colpi di scena ci attendono? Ci saranno nuovi ingressi nella casa? Non perdetevi il prossimo appuntamento con il reality più seguito della tv!