Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di sabato 2 dicembre 2023

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality più famoso della tv in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? E soprattutto chi è stato eliminato? Ecco tutto quello che è successo ieri sera.

Prosegue l’avventura degli inquilini della casa più spiata d’Italia quando siamo arrivati all’82esimo giorno di diretta. Come anticipato in settimana il Grande Fratello, da questa settimana, è tornato in prima serata con un doppio appuntamento, nell’ennesimo stravolgimento dei palinsesti Mediaset di quest’anno. Per il reality di Alfonso Signorini è stato infatti trovato posto nella fascia prime time del sabato sera e rimarrà così almeno fino a Natale. Ma tornando al gioco, chi è stato eliminato? Come sempre alcuni concorrenti erano a rischio eliminazione e su di loro pendeva l’insindacabile giudizio del pubblico a scompaginare le carte in tavola. Vediamo dunque i momenti salienti della puntata andata in onda sabato sera.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Massimiliano, Paolo, Anita, Vittorio, Beatrice, Giuseppe, Fiordaliso, Rosy e Alex?

Dopo la 22esima puntata praticamente tutta la casa o quasi era finita al televoto. Non solo. Quella di sabato è stata una puntata movimentata anche sul fronte dei nuovi ingressi considerando che, tra gli altri, Greta ha preso parte ufficialmente al programma come concorrente. Alimentando così polemiche e gossip sul triangolo amoroso che vede coinvolti anche Mirko e Perla. Per quanto riguarda le nomination invece questi erano gli inquilini finiti al televoto: Massimiliano, Paolo, Anita, Vittorio, Beatrice, Giuseppe, Fiordaliso, Rosy e Alex.

Tra loro qualcuno è stato eliminato? Se sì, chi?

Nessun eliminato nella puntata di ieri, sabato 3 dicembre. che è stata dedicata quasi interamente al triangolo Mirko, Perla e Greta, quest’ultima nuova concorrente del reality, è stata la volta delle nomination. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra sei coinquilini della casa più spiata dagli italiani: Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin.

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello 2023

Ma quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello? Dando uno sguardo alla programmazione Mediaset il palinsesto, al netto dell’inserimento di tanti nuovi programmi (su tutti Io Canto e Zelig), dovrebbe essersi finalmente assestato. Niente più girandole di programmi e spostamenti dell’ultimo minuto. O così almeno dovrebbe essere. Ma per il reality condotto da Alfonso Signorini ci sono comunque grandi novità: come annunciato dunque fino a Natale il Gf andrà in onda anche il sabato sera! Inoltre resterà fisso l’appuntamento di inizio settimana. Di conseguenza il prossimo appuntamento del Gf 2023 sarà tra pochi giorni, precisamente lunedì 4 dicembre 2023. Sempre in prima serata su Canale 5.