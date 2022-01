Grande Fratello Vip, Alex Belli cacciato dallo studio. Signorini: voglio la verità

Alex Belli cacciato dallo studio del Grande Fratello Vip da un Alfonso Signorini infuriato: ieri sera il conduttore del Gf Vip ha perso le staffe e ha messo fine alla telenovela – almeno per il momento – con un’uscita teatrale del protagonista maschile del triangolo che vede agli altri due lati Delia Duran e Soleil Sorge.

Signorini chiede a Belli di dire finalmente la verità, ma all’ennesimo tentativo di Belli di riproporre la solita storiella, il conduttore si infuria e chiede il supporto degli autori: «Per favore buttatelo fuori, non posso lavorare così: siamo in diretta e mi rifiuto di lavorare così. Per favore vattene fuori. Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte». A questo punto Belli si alza e lascia lo studio.

Grande Fratello Vip, Alex Belli cacciato dallo studio

In nodo della questione è il rapporto che si è creato tra Alex e Soleil e l’ultimo messaggio, quello che sembrava un addio definitivo, postato da Belli su Twitter nei giorni scorsi. Dopo la puntata di venerdì in studio, in cui Belli sembrava disposto a tutto pur di convincere Delia a scommettere nel loro “amore libero”, aveva scritto questo messaggio: «Amore mio mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola», che faceva intendere la chiusura del loro rapporto, soprattutto alla luce di quanto si era visto in seguito all’interno della casa. Ma quello che doveva essere un messaggio di addio oggi, come nelle soap sudamericane, adesso – secondo quanto dichiarato dallo stesso Belli, è solo un modo di lasciare un po’ di libertà alla moglie, non di chiudere la loro storia.

Grande Fratello Vip, la reazione di Delia

Belli ha fatto recapitare l’anello nuziale a Delia con un biglietto d’amore, e questo ha mandato in confusione la ragazza. «Non perdere la direzione, guardati dentro e percorri la nostra storia. Tu puoi decidere se salvare il nostro amore o distruggerlo per sempre», c’è scritto nel biglietto. «Spero di riuscire a fare chiarezza», risponde lei. Ma dallo studio si levano cori indignati. La prima è Adriana Volpe: «Svegliati! Ti ha detto ora che ama Soleil!». Anche Sonia, nonostante avesse fatto il tifo per Alex e Soleil, a questo punto non può che ammettere che: «Tutto questo è surreale»

Grande Fratello Vip: Soleil

L’unica che gode della situazione è Soleil. «Alex ha detto di amarmi quando eravamo sotto le coperte, io non lo avevo riferito a nessuno. Sono contenta che adesso lo abbia detto lui a tutti. Il loro è un amore strano, ma io non c’entro nulla».