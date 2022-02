Grande Fratello Vip, Alex Belli torna nella casa: la reazione dei concorrenti

Che sia stato un concorrente protagonista di questa lunghissima edizione del GF VIP non c’è ombra di dubbio. E che si continui a parlare di lui anche. Alex Belli, infatti, continua ad essere uno dei ‘vipponi’ più chiacchierati, anche ora che si trova fuori dalla casa più spiata d’Italia. ‘Fuori’ ancora per poco perché Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima puntata, gli ha fatto una proposta indecente e l’attore che tanto ha fatto discutere per quella ‘chimica artistica’ con Soleil Sorge presto potrebbe ritornare a Cinecittà come inquilino e vivere di nuovo insieme ai suoi amici e alla moglie, Delia Duran.

Alex Belli torna nella casa del GF VIP: ecco quando

Doveva essere quasi un ‘segreto’, ma in realtà in queste ore alcuni spettatori hanno pensato bene di andare fuori la casa e di gridare ai concorrenti che Alex Belli ritornerà. Alcuni già lo avevano immaginato, altri come Davide e Lulù non hanno reagito bene. Anzi, la principessa sembra essere furiosa con la produzione e reputa questa scelta ingiusta. Alex, che entrerà per circa due settimane, continuerà a portare scompiglio? E Delia e Soleil come si comporteranno?