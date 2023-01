Grande Fratello Vip, anticipazioni 2 gennaio 2023: ospiti, televoto, eliminati e ultime news su Antonella

Anticipazioni lunedì 2 gennai0 2023 Grande Fratello Vip ecco cosa vedremo stasera in tv. Nuovo anno e nuovo imperdibile appuntamento con la casa più spiata d’Italia. A tirare le fila della trasmissione come sempre ci sarà lui, Alfonso Signorini, che avrà al suo fianco per la puntata del 2 gennaio 2023 Orietta Berti e i conduttori di GF Vip party, Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli. In studio ci sarà anche Giulia Salemi che, in tempo reale, leggerà tutti i commenti del mondo social e le reazioni del pubblico alle vicende dei concorrenti.

Chi è al televoto al Gf Vip

Tra alleanze, strategie di gioco, simpatie, antipatie, nomination ed eliminazioni a sorpresa, anche oggi qualcuno dei concorrenti rischierà di dover dire addio alla possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficienza lo ricordiamo). Ma quali erano i Vip al televoto di questa settimana? A rischiare l’eliminazione dal Grande Fratello Vip erano Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Wilma Goich e Sarah Altobello. Tra questi una delle più ‘chiacchierate’ nella casa è senza dubbio la Pelizon sulla quale alcuni Vip hanno espresso la loro opinione.

Sondaggi televoto Grande Fratello Vip chi è la meno preferita

Non è lei però, secondo alcuni sondaggi, la concorrente che rischia di più l’eliminazione. Secondo la consultazione di Grande Fratello Forum Free, la concorrente con meno preferenze rispetto agli altri coinquilini e dunque quella maggiormente indiziata di lasciare la casa più spiata d’Italia è Wilma Goich. Stesso esito ha dato Reality House. Sarà dunque lei a dover uscire dal gioco? Per saperlo non ci resta che attendere il verdetto ufficiale di stasera.

Le anticipazioni della puntata del 2 gennaio 2023 e le ultime news su Antonella

Tra i temi della puntata ci saranno sicuramente i Donnalisi e gli Incorvassi con questi ultimi che sembrerebbero essersi riavvicinati dopo alcuni momenti di turbolenza. Antonella ha detto la sua confidandosi con Attilio Romita ed ha rivelato la sua ferma posizione nei confronti di Edoardo Donnamaria. Poi ci sarà probabilmente l’addio di uno dei concorrenti più amati dal pubblico a casa ovvero Antonino con l’ex di Belen che dovrà sottoporsi ad un intervento per rimuovere una cisti e il suo successivo rientro in gioco dipenderà dalle sue condizioni dopo l’operazione. L’appuntamento è dunque per stasera, lunedì 2 gennaio 2023, in prima serata su Canale 5.