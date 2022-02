Grande Fratello Vip, anticipazioni 25 febbraio 2022: daytime, spoiler e novità dalla casa

La data della finale, quella del 14 marzo, che sembrava così lontana si avvicina e tra poche settimane verrà decretato il vincitore di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality da mesi, ormai, sta appassionando milioni di telespettatori, ma ora il gioco si fa ancora più duro e i concorrenti, che sono rimasti in casa, hanno tutti un solo obiettivo: vincere. Ieri Katia Ricciarelli, al televoto con Davide e Nathaly, ha dovuto abbandonare il gioco, tra non poche critiche (fuori e dentro).

GF VIP: anticipazioni pomeridiano

Nel corso del pomeridiano di oggi, venerdì 25 febbraio, si ripercorrerà la puntata andata in onda ieri. Al centro, quasi sicuramente, l’eliminazione di Katia Ricciarelli: era stata lei a fare un accorato appello al pubblico per essere mandata via, e così è stato. La cantante ha salutato pochissimi compagni, non ha rivolto neppure uno sguardo a Manila, quella che fino a qualche settimana fa sembrava sua grande amica. Lulù, Jessica e Miriana, invece, hanno pensato bene di non salutarla, di non accompagnarla fino alla porta rossa.

Lo scontro tra Delia e Miriana

Ma non solo. Oggi si tornerà, quasi sicuramente, anche sul duro scontro tra Delia Duran, moglie di Alex Belli, e Miriana. Prima la grande complicità ‘apparente’, poi gli equilibri sempre più precari e un’amicizia ormai inesistente: le due riusciranno a trovare un punto di incontro o sarà ‘guerra’ fino alla finale?

Quando va in onda la finale del GF VIP

Ancora poche settimane per i ‘vipponi’, poi il 14 marzo verrà decretato finalmente il vincitore di questa edizione, la più lunga della storia del reality. Al momento le prime finaliste sono Delia Duran e Lulù, chi si aggiungerà e seguirà le loro orme?