Grande Fratello Vip, anticipazioni 3 marzo 2022: concorrenti in nomination, televoto, ospiti, data della finale

Il percorso sembrava così lungo, invece dopo mesi la data della finale del Grande Fratello Vip si avvicina e i concorrenti, quelli rimasti nella casa, sono ancora più agguerriti perché tutti hanno un solo obiettivo: vincere! Ma cosa succederà questa sera, giovedì 3 marzo, dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano? A chi toccherà la stessa brutta sorte ora che le luci a Cinecittà stanno per spegnersi?

Chi rischia l’eliminazione stasera al GF VIP

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben 5 concorrenti, tutti veterani del gioco tranne Antonio Medugno, che è arrivato da poche settimane nella casa. Se la giocheranno Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Giucas Casella, Davide Silvestri e l’influencer napoletano, che la scorsa settimana sembrava deciso a lasciare il gioco. Chi di loro verrà salvato dal pubblico, che come sempre è sovrano nelle decisioni?

Chi è il preferito tra Giucas, Sophie, Miriana, Antonio e Davide

Il pubblico dovrà decidere chi salvare proprio tra Antonio Medugno, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella: chi avrà modo di continuare la gara e arrivare, magari, fino alla finale del 14 marzo? Stando ai sondaggi pubblicati sul sito di Grande Fratello Forum, la showgirl di Non è la Rai sembra essere la preferita con il 34.27%, seguita da Antonio Medugno con il 32%. Nelle ultime posizioni, invece, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella, che non riesce a raggiungere il 9%. Sarà davvero così?

Le ultime novità su Jessica e Barù, Delia e Antonio

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare del rapporto speciale tra Jessica e Barù. Tra i due, che non hanno mai nascosto la complicità, nascerà l’amore o tutto si fermerà a una bella amicizia? La complicità, in realtà, pare l’abbiano ritrovata anche Delia Duran, moglie di Alex Belli, e il giovane Antonio. Come reagirà l’attore che è finalmente uscito dalle scene?

Quando va in onda la finale

La finale del GF VIP, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 14 marzo. Chi seguirà le orme di Delia e Lulù e sarà in finale come loro? Ricordiamo che oltre alla fascia pomeridiana, l’avventura dei concorrenti si può seguire 24 ore su 24 sul canale 55 del digitale terrestre, su Mediaset Extra!