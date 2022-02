Grande Fratello Vip, anticipazioni daily 3 febbraio 2022: ultime news sui concorrenti

Niente puntata del venerdì del Grande Fratello Vip, ma l’avventura dei ‘vipponi’ nella casa più spiata d’Italia continua e il pubblico potrà seguire cosa succederà o in diretta h24 su Mediaset Extra o nel corso delle fasce pomeridiane di Canale 5. In attesa della diretta di lunedì 7 febbraio, quando verrà decretato, una volta per tutte, il primo finalista di questa lunghissima edizione: chi avrà questo privilegio tra Delia, Manila, Katia e Davide?

GF VIP anticipazioni daily 3 febbraio 2022

Nella fascia pomeridiana di oggi, giovedì 3 febbraio, probabilmente si tornerà a parlare del rapporto, sempre più tormentato, tra Soleil e Manila. Prima una grande amicizia, poi la rottura con l’entrata nella casa di Delia, moglie di Alex Belli. Soleil si è sentita tradita, ancora di più, quando Manila, che pensava essere sua amica, ha abbracciato e si è commossa per la candidatura a finalista di Delia, che è nella casa più spiata d’Italia da pochissime settimane. Riusciranno a trovare un punto di incontro o il loro rapporto è giunto al capolinea?

GF VIP: ultime news su Delia Duran

Protagonista indiscussa anche Delia Duran, che ora sembra convinta di chiudere il suo rapporto con Alex Belli. Vuole essere felice, spensierata, sentirsi libera. Ma la domanda, che tutti si pongono, è: si tratta dell’ennesima strategia o è tutto vero quello che hanno raccontato?