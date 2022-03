Grande Fratello Vip, anticipazioni daytime 2 marzo 2022: ultime news e spoiler

Dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo e quella flash con il televoto lampo di Alessandro Basciano, i concorrenti del GF VIP stanno continuando il loro percorso in vista della finale del 14 marzo quando, dopo mesi e mesi di permanenza, verrà decretato il vincitore di questa lunga edizione. Ma cosa vedremo nel daytime che andrà in onda oggi, mercoledì 2 marzo, subito dopo Uomini e Donne e il pomeridiano di Amici?

Miriana Trevisan, tutti contro di lei: cosa è successo

Al centro della puntata Miriana Trevisan, una delle concorrenti più chiacchierate e discusse di questa edizione. Molte la accusano di essere una stratega, poco umana, furba e per niente sincera: Soleil Sorge è quella che più di tutte si è scontrata con la showgirl, tra le due, oltre il gioco, non c’è e forse non potrà mai esserci un punto di incontro. L’unica che è vicina alla Trevisan è Manila Nazzaro, che è ormai diventata la sua spalla. “Io porto la gentilezza, ed è fuori moda’, ha detto l’ex valletta di Non è la Rai. Riuscirà ad arrivare fino alla finale?

Antonio Medugno e l’eliminazione di Alessandro Basciano

Si tornerà a parlare di Antonio Medugno, uno degli ultimi arrivati che dopo la puntata ha ammesso di voler abbandonare il gioco. Sono state le parole del padre, presente in studio, a dargli la forza per continuare: il giovane influencer riuscirà a vivere in quella casa senza il supporto dell’amica Nathaly Caldonazzo? E ancora, al centro dei riflettori l’eliminazione di Alessandro Basciano, che è stato portato al televoto proprio da Miriana Trevisan. Una mossa strategica? Vincere facile?

A che ora e dove va in onda il pomeridiano del GF VIP

L’appuntamento con il GF VIP è ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 a partire dalle 16.30. Per seguire in diretta i ‘vipponi’ bisognerà sintonizzarsi su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre!