Grande Fratello Vip, anticipazioni della finale di lunedì 14 marzo 2022: nomination, finalisti, cosa si vince, Jessica e Barù

Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato, quello della finale del Grande Fratello Vip, il reality che da settembre sta appassionando milioni di telespettatori. Dopo aver trascorso insieme il Natale, il Capodanno, tra gelosie, confronti e amore che ha invaso la casa, questa sera verrà decretato il vincitore di questa edizione lunghissima, la più lunga della storia del programma. Ma chi avrà questo privilegio? Chi, in qualche modo, prenderà il ‘posto’ di Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa stagione? E cosa succederà questa sera? Si concluderà con il ‘botto’?

Chi va in finale tra Jessica e Giucas

E se quattro concorrenti hanno già un posto al sicuro perché sono finalisti (stiamo parlando di Delia, Lulù, Davide e Barù), questa sera la sfida è ancora tutta aperta Jessica e Giucas. Entrambi in casa dall’inizio, ma solo uno di loro diventerà il quinto e ultimo finalista: il pubblico chi deciderà di premiare? Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, la preferita dal pubblico sembrerebbe essere Jessica con il 53.67%, mentre Giucas è al 46.33%. Percentuali non troppo distanti tra loro, quindi ancora non è detta l’ultima parola: il pubblico, quello che è certo, è che è chiamato a votare il finalista tra loro due.

Leggi anche: Televoto GF VIP, chi va in finale tra Jessica e Giucas: sondaggi e anticipazioni di lunedì 14 marzo 2022

Jessica e Barù: cosa è successo

Prima di capire chi tra Jessica e Giucas sarà il quinto finalista, molto probabilmente si tornerà a parlare del rapporto ‘ambiguo’ tra la princess Selassié e Barù. Quest’ultimo è in finale, ha battuto al televoto flash Sophie Codegoni, e per Jessica è solo uno stratega. Si è avvicinato a lei per arrivare fino alla fine? Prima la simpatia, la complicità e le provocazioni, poi il gelo e la tensione alle stelle. Riusciranno a trovare un punto di incontro? Barù, in ogni caso, continua a stare sotto i riflettori anche per l’ennesima discussione con Delia, che non ci vede chiaro in questa storia.

Giucas fa il tipo per Jessica e Barù, ma loro si parlano solo con le frecciatine. E l’ultima puntata per la princess non è stata certo facile da digerire. Lei che si è sempre fidata dell’uomo e non ha mai nascosto di nutrire un interesse, molto più forte di una semplice amicizia. Si è solo illusa?

Chi potrebbe vincere

Tra qualche ora verrà decretato il vincitore di questa lunghissima edizione. Ma chi potrebbe trionfare? Sui social impazzano le indiscrezioni e i sondaggi: In base ai dati riportati dal sito Grande Fratello Forum, la preferita sembrerebbe essere Jessica, seguita da Barù e la sorella Lulù. Più in basso, nella classifica, Davide e Delia, mentre alla fine di tutti Giucas Casella, che non riesce a raggiungere, almeno per il momento, il 5%. Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprirlo!