Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 10 marzo 2022: nomination, ospiti, eliminati e chi va in finale

A molti non sembrerà vero perché il percorso pareva così lungo, infinito. E invece questa andrà in onda la penultima puntata del Grande Fratello Vip, il reality che da settembre sta appassionando milioni di telespettatori e che ora è quasi arrivato alla battuta di arresto. Le maschere stanno per cadere, le strategie sono ormai chiare e i ‘vipponi’ rimasti in casa sono agguerriti come non mai. Chi arriverà fino alla fine del gioco?

Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Barù e Manila: sondaggi, anticipazioni della puntata di giovedì 10 marzo 2022

Al televoto, a un passo dalla finale, due concorrenti che a modo loro hanno fatto la storia di questa edizione del reality. Stiamo parlando di Barù, che secondo molti per strategia si è avvicinato a Jessica, e di Manila, in casa da settembre, quella che non si è mai tirata indietro e che ha sempre detto la sua. Chi di loro verrà salvato dal pubblico? Chi, invece, dovrà abbandonare il gioco? Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, il preferito sembrerebbe essere Barù con il 50%. Non molto distante da questa percentuale Manila, con il 49.97%. Insomma, stiamo lì, non li separano molti voti e spetterà al pubblico decidere chi mandare avanti!

Jessica e Barù

Protagonisti della puntata, ora che siamo agli sgoccioli, molto probabilmente Jessica e Barù. Tra i due, capanne a parte costruite per avere un’intimità, sembrerebbe esserci solo una grande amicizia. O meglio, Jessica non ha mai nascosto di provare un interesse, Barù sembra restio: è solo una strategia? Nascerà prima o poi l’amore o fino alla fine non ci sarà neanche un bacio?

Chi è in finale e chi potrebbe vincere

Al momento sono tre i finalisti del GF VIP: Delia Duran, moglie di Alex Belli, Lulù Selassié, che nella casa ha trovato l’amore in Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri, che forse a sorpresa di tutti ha battuto Soleil Sorge al televoto flash. Chi si aggiungerà a loro? E chi arriverà fino al 14 marzo, giorno in cui verrà decretato il vincitore? Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, il preferito sembrerebbe essere Jessica, seguita da Sophie, Lulù. A metà classifica Davide e Manila, mentre in basso Delia Duran, Barù e Giucas: sarà davvero così? L’ultima parola spetta ai telespettatori!