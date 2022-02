Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 14 febbraio 2022: ospiti, concorrenti in nomination, quando ritorna Alex Belli e ultime news

Dopo una settimana, è tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori. Un’edizione lunghissima che si concluderà il 14 marzo, giorno in cui verrà decretato il vincitore: ma chi arriverà fino in finale dei concorrenti, che con le loro storie e i loro percorsi di vita, stanno continuando a vivere nella casa più spiata d’Italia? E cosa succederà stasera, giorno di San Valentino?

Grande Fratello Vip anticipazioni 14 febbraio 2022: chi sono i concorrenti in nomination

Sono tre i concorrenti in nomination, tutti uomini e tutti nuovi arrivati. Stiamo parlando di Antonio Medugno, di Gianluca Costantino e del ‘Sandokan’ più famoso di sempre, Kabir Bedi. Chi di loro verrà salvato dal pubblico? E chi, invece, dovrà abbandonare la casa e rinunciare al sogno di arrivare in finale e magari vincere?

Grande Fratello Vip 14 febbraio 2022: chi sono gli ospiti, il ritorno di Alex Belli

Questa sera, molto probabilmente, si continuerà a parlare di Alex Belli, il concorrente squalificato prima di Natale e che da sempre sta facendo parlare di sé. Prima per la chimica artistica e l’amicizia speciale con Soleil Sorge, tra baci e carezze sotto le coperte (e non solo), poi per quel matrimonio che sembra naufragato con Delia Duran, prima finalista del reality nonostante sia da poco nella casa. Ora Alex Belli, come ha specificato Alfonso Signorini, avrà l’opportunità di ritornare a Cinecittà, di varcare la soglia della porta rossa e di stare con gli altri inquilina per circa 2 settimane: entrerà stasera o bisognerà aspettare ancora un po’? E come reagiranno i ‘vipponi’?

GF VIP: ultime news su Delia Duran e Antonio, Barù e Jessica

E’ il giorno di San Valentino e non si può non parlare di ‘amore’. Tra Delia Duran, moglie (o ex) di Alex Belli e il nuovo arrivato Antonio sembrerebbe esserci una bella complicità: è solo un rapporto quasi di fratellanza o c’è dell’altro? E ancora, tra Barù e Jessica nascerà davvero qualcosa? O continueranno a esserci solo delle provocazioni? Di questo e molto altro si parlerà stasera al GF VIP!