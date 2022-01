Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 17 gennaio 2022: concorrenti in nomination, chi sono gli ospiti, eliminato, sondaggi e ultime news

Dopo la puntata di venerdì ricca di colpi di scena, con l’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli, ex concorrente squalificato prima di Natale, stasera torna su Canale 5 il Grande Fratello Vip, con il classico e imperdibile appuntamento del lunedì sera. Ma cosa succederà? Chi sono i “vipponi” in nomination? Chi è a rischio eliminazione e dovrà abbandonare la casa più spiata di sempre? Tra amori che sbocciano, altri già finiti e nuovi contrasti, il reality, ormai da tempo, sta appassionando ogni giorno milioni di telespettatori. Gli stessi che questa sera non si perderanno la puntata!

Grande Fratello Vip 17 gennaio 2022: chi sono i concorrenti in nomination

Dopo l’eliminazione di Carmen Russo, questa sera in nomination ci sono tre concorrenti, tutti nuovi arrivati nella casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Federica Calemme, sempre più vicina a Gianmaria, di Sandokan Kabir Bedi e della coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis, che gareggiano come se fossero una sola persona. Chi verrà salvato dal pubblico? E chi, invece, andrà dritto al prossimo televoto? Lo scopriremo stasera!

Grande Fratello Vip 17 gennaio 2022: ultime news su Delia Duran, chi sono gli ospiti di stasera

Delia ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia venerdì scorso. Ha stupito tutti, soprattutto Soleil, sua ‘nemica’, che tanto ha fatto discutere con la chimica artistica e i baci passionali con Alex Belli. E tra le due, infatti, sono nati già i primi scontri, di cui sicuramente si parlerà stasera. Diventeranno amiche un giorno o la guerra resterà aperta?