Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 21 febbraio 2022: concorrenti in nomination, ospiti, eliminato, ultime news e il bacio tra Delia e Soleil

Inizia una nuova settimana e su Canale 5 tra poche ore prenderà il via una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, il reality che si sta avvicinando alla finale del 14 marzo: chi trionferà? Chi dei concorrenti ancora in gara, oltre a Delia e Lulù che sono già finaliste, arriverà fino alla fine e spegnerà le luci della casa più spiata d’Italia? Ma, soprattutto, cosa succederà stasera nel corso della puntata del lunedì?

GF VIP, anticipazioni 21 febbraio 2022: concorrenti in nomination, televoto e sondaggi. Chi viene eliminato

Dopo aver deciso di mandare direttamente in finale Lulù, una delle Princess Selassiè, ora il pubblico è chiamato a fare un’altra scelta e dovrà capire chi salvare tra quattro concorrenti, tutti ‘nuovi’ arrivati. Stiamo parlando di Alessandro Basciano, che è al televoto per via della nomination d’ufficio (provvedimento del reality per via del suo atteggiamento a volte aggressivo), di Barù, che è sempre più vicino a Jessica, di Kabir Bedi, il Sandokan più amato, e di Nathaly Caldonazzo, che non le manda certo a dire. Chi di loro verrà salvato? E chi, invece, dovrà abbandonare il gioco quasi a un passo dalla fine?

GF VIP, puntata 21 febbraio 2022: ultime news su Delia e Alex, il bacio con Soleil

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Insomma, il triangolo ‘artistico’ che sta appassionando tutti. L’attore da una settimana è di nuovo nella casa, sta recuperando il suo rapporto con la moglie, ma non mancano discussioni con Soleil, la sua ‘amica speciale’, che si è sentita quasi tradita. Eppure, i colpi di scena sono dietro l’angolo: durante una festa wild, selvaggia, Delia e Soleil si sono lasciate andare e si sono baciate. Ci sarà chimica artistica anche tra di loro? E cosa ne pensano gli altri concorrenti?