Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 28 febbraio 2022: nomination, ospiti, novità su Jessica e Barù stasera in tv

Il mese di febbraio si conclude in bellezza. Come? Con una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori e che tra qualche settimana giungerà al capolinea. Se da una parte Delia e Lulù possono dormire ‘tranquille’ perché un posto nella finale già ce l’hanno, dall’altra i ‘vipponi’ stanno continuando il loro percorso, tra non poche polemiche e confronti accesi. Ma cosa succederà stasera, lunedì 28 febbraio?

Chi sono i concorrenti in nomination stasera

Sono tre i concorrenti in nomination e a rischio eliminazione. Dopo Kabir Bedi e Katia Ricciarelli, che hanno dovuto salutare gli amici e rinunciare al sogno della vittoria, questa sera sono in bilico tre protagonisti di questa edizione: Antonio Medugno, entrato in punta di piedi poche settimane fa, Nathaly Caldonazzo, che in poco tempo ha mostrato tutta la sua forte personalità e Miriana Trevisan, che nella casa più spiata d’Italia ha ritrovato l’amore. Chi di loro verrà salvato dal pubblico, che è sovrano nelle decisioni?

Jessica e Barù: le novità sul loro rapporto

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare del rapporto, sempre più strano e complicato, tra Jessica, una delle Princess Selassié apprezzata dal pubblico (e dalle opinioniste) per il suo percorso, e Barù, il concorrente fuori dagli schemi. La ragazza sembra davvero interessata, mentre per Barù tra di loro c’è solo un’amicizia: i suoi atteggiamenti dicono altro? E’ una strategia?

La crisi tra Alessandro e Sophie

E se c’è una coppia al GF VIP che pare si stia formando, ce n’è un’altra che invece è già solida. O meglio, quasi. Stiamo parlando di Alessandro e Sophie, che prima si baciano, poi discutono animatamente: il loro rapporto riuscirà a reggere fuori dalle mura di Cinecittà?