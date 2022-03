Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato giovedì 10 marzo 2022: i nomi dei finalisti, concorrenti in nomination

Manca una sola puntata, quella della finale, e il Grande Fratello Vip, il reality che da settembre sta appassionando milioni di telespettatori, giungerà al capolinea. Dopo l’eliminazione di Miriana Trevisan, grande protagonista di questa edizione, e quella a sorpresa di Soleil Sorge che in poco tempo ha dovuto preparare la valigia, i concorrenti rimasti in gara sono sempre più agguerriti perché tutti vogliono vincere, arrivare a spegnere le luci della casa più spiata d’Italia. Ma cosa è successo nel corso della penultima puntata? Chi è già in finale e può stare, almeno per il momento, tranquillo?

Chi è stato eliminato tra Manila e Barù

Al televoto per la penultima puntata del GF VIP due personaggi di spicco di questa edizione. Stiamo parlando di Barù, che secondo molti per strategia si è avvicinato a Jessica, e di Manila, in casa da settembre: chi di loro verrà salvato dal pubblico? E chi, a un passo dalla finale dovrà lasciare il gioco e salutare i compagni? Stando ai primi sondaggi, pubblicati sul sito di Grande Fratello Forum, il preferito sembrerebbe essere Barù, ma la percentuale che lo distanzia da Manila non è così lontana. Insomma, tutto potrebbe accadere e tutto potrebbe cambiare all’ultimo minuto, quando meno ce lo aspettiamo (e se lo aspettano i ‘vipponi).

I finalisti del GF VIP

Attualmente in finale, quindi al ‘sicuro’, ci sono tre concorrenti: Delia, moglie di Alex Belli che tanto ha fatto chiacchierare per la sua concezione di amore libero, Lulù Selassié, istintiva e di cuore che nella casa ha trovato la persona adatta a lei, e Davide Silvestri, che è riuscito a battere al televoto flash Soleil Sorge, per molti la vincitrice di questa edizione. Chi si aggiungerà a questi tre e arriverà fino al 14 marzo, giorno in cui verrà decretato il trionfatore di questa edizione lunghissima?

Chi potrebbe vincere: il preferito

Il pubblico che segue da mesi il reality si è ormai appassionato alle storie dei concorrenti e scegliere chi far vincere, forse, non è così facile. In base ai primi sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, la preferita dai telespettatori sembrerebbe essere Jessica Selassié, seguita da Sophie Codegoni e Davide Silvestri. A metà classifica, invece, troviamo Lulù, Manila e Delia, mentre ultimi sono Barù e Giucas Casella. Sarà davvero così? Trionferà Jessica, una delle princess?

Data della finale e concorrenti in nomination

La finale del GF VIP, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 14 marzo. Tra pochissimi giorni, quindi, verrà decretato il vincitore dell’edizione più lunga di sempre. Ricordiamo che oltre alla diretta serale, chi vuole può seguire i concorrenti 24 ore su 24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, o nel corso delle fasce pomeridiane subito dopo il daytime di Amici.