Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato lunedì 21 febbraio 2022: concorrenti in nomination, cosa è successo

Manca meno di un mese alla finale del Grande Fratello Vip e anche questa edizione, la più lunga della storia del reality, sta per concludersi. E se da una parte Delia e Lulù sono già certe di arrivare fino al 14 marzo, dall’altra i concorrenti stanno continuando il loro percorso tra amori finiti, equilibri che vacillano, amicizie sempre meno solide. Ma cosa è successo lunedì 21 febbraio? Chi dei vipponi ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia?

GF VIP, chi è stato eliminato lunedì 21 febbraio 2022: ecco cosa è successo

Al televoto e, quindi, a rischio eliminazione quattro concorrenti, tutti nella casa da poco tempo rispetto agli altri. Stiamo parlando di Alessandro Basciano, che è al televoto per via della nomination d’ufficio (provvedimento del reality per via del suo atteggiamento a volte aggressivo), di Barù, che è sempre più vicino a Jessica, di Kabir Bedi, il Sandokan più amato, e di Nathaly Caldonazzo, che non le manda certo a dire. Chi dovrà abbandonare il gioco quasi a un passo dalla fine?

Leggi anche: GF Vip 6, chi viene eliminato lunedì 21 febbraio 2022: sondaggi, televoto e anticipazioni

GF VIP: concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 21 febbraio, data prossima diretta

Al centro della puntata, come sempre, Alex, Delia e Soleil, il triangolo più chiacchierato di questa edizione. Ma non solo. Sotto i riflettori le storie di tutti i concorrenti, con il loro passato e i loro punti deboli e quelli di forza. Ora che la finale si avvicina il prossimo appuntamento con la diretta, salvo cambiamenti del palinsesto, è per giovedì 24 febbraio, sempre in prima serata su Canale 5.