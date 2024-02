“Grandissimo ritorno dopo 2 anni di attesa”, boato a bordo di Costa Smeralda: il Maestro è tornato

Gigi D’Agostino torna a suonare dal vivo. E lo fa in una grande serata, quella dedicata ai duetti e alle cover a Sanremo 2024. Un palcoscenico straordinario dunque, l’ideale per sottolineare il suo ritorno sulla scena pubblica, dietro alla consolle, dopo la malattia. Non ci resta allora che dire una cosa soltanto: bentornato maestro!

E’ arrivato il momento che tutti stavano aspettando. Il grande Dj Gigi Dag torna alla musica. Torna davanti al suo pubblico. Con la musica che lo ha reso famoso in tutto il mondo. La cornice è quella ideale, un po’ come accaduto l’altra sera con Giovanni Allevi: mondi diversi certo, musica diversa e su questo non vi è dubbio. Entrambi però sono artisti tra i migliori nel loro genere ma sono stati costretti a fermarsi contro la loro volontà. A causa di malattie che, purtroppo, non gli hanno fatto sconti.

Gigi D’Agostino, andata e ritorno: dall’inferno della malattia al ritorno alla musica

E così stasera, mentre i 30 big in gara a Sanremo si stanno dando battaglia a suon di duetti e cover, il pubblico a casa, sbirciando la scaletta che come sempre è diventata virale sui social, ha trattenuto il fiato fino a poco prima della mezzanotte. Quando era previsto il collegamento dalla Costa Smeralda: con Gigi D’Agostino tornato finalmente dietro alla sua amata consolle.

Del resto sono passati due lunghi anni da quando il dj classe 1967, nato a Torino, che ha fatto ballare intere generazioni, era apparso sui social in quella foto che aveva commosso davvero tutti. Soprattutto perché diametralmente opposta a quella del Gigi D’Agostino in grado di riempire piazze e club di tutto il mondo suonando i suoi pezzi più famosi: dal celebre L’amour toujours, In My Mind, Another Way, ma anche Bla, Bla, Bla tanto per citarne qualcuno. Ora però il peggio sembra alle spalle: Gigi Dag, dall’inferno della malattia al grande ritorno.

Il medley dalla Costa Smeralda di Gigi Dag a Sanremo

Un’ovazione e un lungo applauso ha così accolto Gigi D’Agostino che in collegamento dalla Costa Smeralda è tornato a far suonare la sua musica. E rivederlo così ha sicuramente fatto dimenticare in fretta i mesi bui passati. Per il suo ritorno, a due anni di distanza dalle ultime apparizioni, Gigi Dag, il “Capitano”, come lo ha annunciato e chiamato più volte Amadeus, ha scelto un medley con alcuni dei suoi pezzi più famosi. Meglio di così, per i tanti fan che aspettavano con ansia questo momento, non poteva andare.