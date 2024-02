Giovanni Allevi, avete mai visto la moglie? Sono uniti da una grande passione

Giovanni Allevi è tornato ad esibirsi davanti ad un pubblico dal vivo dopo la terribile scoperta della malattia ormai due anni fa. E lo ha fatto nel migliore dei modi possibile: il palco dell’Ariston in questa 74esima edizione del Festival della canzone italiana. La sua è stata una sua performance da brividi: ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ecco chi è la moglie.

Due anni. Tanto è passato dall’ultimo concerto del famoso pianista Giovanni Allevi. Un talento unico, cristallino, offuscato però da un terribile male, il mieloma multiplo che lo ha tenuto lontano dalle scene per ben due anni. Stasera però, durante la seconda puntata di Sanremo, è tornato ad esibirsi: dopo aver pronunciato un emozionante discorso.

Cosa sappiamo sulla moglie di Giovanni Allevi Nada Bernardo

Sicuramente in questi mesi difficili nel corso dei quali ha dovuto combattere con la malattia, Allevi ha potuto contare sul sostegno dell’amata moglie. Ma cosa sappiamo su di lei? Il suo nome è Nada Bernardo. Anche lei, che è al suo fianco da quasi 20 anni, è una pianista, oltre che sua manager. Una passione che li unisce dunque, tanto nella vita professionale che in quella privata.

I due si sono conosciuti durante uno spettacolo. Da lì si sono innamorati e sposati. Non solo. dal loro grande amore sono nati due figli, che si chiamano Leonardo e Giorgio. Nada è diplomata in pianoforte ed è laureata alla Bocconi di Milano: la sua presenza al fianco del grande compositore è stata sempre molto discreta e in generale la loro vita privata è stata sempre tenuta lontano dai riflettori.

Giovanni Allevi: “La famiglia? Il mio rifugio”

Il compositore negli anni ha raccontato di essere molto legato alla sua famiglia. Nel disco “Love” ad esempio – era il 2015 – l’artista aveva fatto una dedica speciale alla moglie e a Famiglia Cristiana aveva dichiarato: “La mia famiglia è il mio rifugio, la mia Itaca”. Stando sempre o quasi in tourneé, prima della malattia, Allevi aveva ammesso di sentire “un senso sottile di colpa che tutti i papà condividono”. “Il minimo che possa fare è allora dedicare loro alcune mie composizioni”, aveva aggiunto.

Chi sono i figli I figli Leonardo e Giorgio

Si perché come detto la coppia ha avuto due figli. Si tratta di Leonardo e Giorgio. Proprio a loro il pianista ha dedicato il brano ‘La stanza dei giochi’ e sempre a Famiglia Cristiana ha raccontato: “Voglio lasciarli liberi, io penso che i bambini debbano giocare il più possibile”.