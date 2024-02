Seconda puntata di Sanremo, sul palco arriva uno dei più grandi pianisti della scena musicale internazionale. Come annunciato è Giovanni Allevi uno dei super ospiti della puntata di oggi 7 febbraio a Sanremo. Per lui una lunghissima standing ovation: Allevi torna a suonare dopo due anni di stop a causa della malattia che lo ha colpito.

Un lungo applauso ha accolto l’arrivo a Sanremo 2024 Giovanni Allevi che torna ad esibirsi davanti ad un pubblico dopo la scoperta della malattia. “Il dolore alla schiena era talmente forte che non riuscivo ad alzarmi, la diagnosi mi ha spiazzato: ho perso tutto”, ha detto il pianista commosso ad Amadeus. “Era come però se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni”, ha proseguito. “La riconoscenza per la ricerca scientifica ad esempio, per i medici, e poi la famiglia, l’affetto e l’esempio che si riceve dagli altri pazienti. Fino alla bellezza del creato”.

Giovanni Allevi a Sanremo 2024 con Tomorrow: “Suonerò con tutta l’anima”

Il maestro, a distanza di due anni dal suo ultimo concerto (a Vienna, ndr), torna così ad esibirsi per la prima volta davanti al pubblico. Un brano intenso quello suonato da Allevi, intitolato “Tomorrow “. “Ha questo titolo perché spero ci sia sempre un domani per tutti noi, e che sia un giorno più bello”, ha spiegato il pianista. “Io sono quel che sono: anche perché quando crolla tutto, il giudizio dell’esterno non è più importante”, è un altro passaggio del suo discorso. Uno dei momenti più intensi di questa seconda puntata del Festival senza dubbio.

“Una volta ho visto una sedia vuota ad un mio concerto e sono rimasto di sasso. E pensare che all’inizio mi esibivo davanti a 15 persone ed ero felice”. E’ un racconto difficile, segnato dal grande dolore quello di Allevi. “Adesso però non so cosa darei per suonare davanti a quelle 15 persone. Ma mi sa che stasera ce ne sono molte di più”. E così, dopo mesi di lontananza forzata dallo strumento che lo ha reso famoso in tutto il mondo, per la prima volta Allevi è tornato a suonare dal vivo. Incantando tutti. Di nuovo, come soltanto lui sa fare.

Allevi e la malattia: “Ho tremore e formicolio”

Giovanni Allevi, lo ricordiamo, è stato colpito da una forma di mieloma multiplo. “Ho due vertebre fratturate, soffro di tremore e formicolio”, ha detto il pianista prima dell’esibizione. L’annuncio della sua malattia era arrivato nel 2022 come un fulmine a ciel sereno. Stasera, nonostante le visibili difficoltà e reduce dalla terribile esperienza di dover combattere contro il mieloma, è riuscito ad emozionare tutti con la sua arte. Che nemmeno un male così aggressivo è stato capace di intaccare.