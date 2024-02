Scaletta seconda puntata Sanremo: orario esatto cantanti, codice televoto, come si vota

Dopo il vero e proprio “botto” in termini di ascolto con cui si è aperta la 74esima edizione del Festival di Sanremo stasera è già tempo di vedere come proseguirà la gara. Quindici i cantanti che si esibiranno oggi, che saranno annunciati dall’altra metà dei big “a riposto”. E domani i ruoli si invertiranno.

Se allora la scaletta dei cantanti in gara è nota da stamattina, facciamo un passo in più pubblicando l’orario (indicativo chiaramente) in cui si esibiranno i vari artisti. Intanto questa seconda puntata si è aperta con una nuova sorpresa per i telespettatori: come ieri infatti il primo volto della serata non è stato quello di Amadeus bensì quello di un ospite a sorpresa direttamente da Viva Rai2.

Nonno Ruggiero apre la seconda serata del Festival di Sanremo 2024

Si tratta niente meno che di “nonno Ruggiero”, volto storico e presenza fissa del programma di Fiorello realizzato sempre per la Rai. E’ stato lui a salire sul palco dell’Ariston mentre Amadeus, insieme proprio a Fiorello, erano all’esterno. E hanno scherzato sul perché non stessero dentro al teatro considerando l’imminente inizio del programma.

Dopodiché, siparietto a parte, il programma ha ripreso regolarmente con Amadeus tornato al suo posto. Questa seconda serata del resto ha in serbo tante altre novità: a partire dal giudizio ai cantanti in gara, che sarà ad opera delle radio ma soprattutto del televoto del pubblico a casa (per la prima volta quest’anno dato che ieri ha votato soltanto la sala stampa), fino alla presentazione degli artisti stessi, affidata ai cantanti che stasera non si esibiranno. Poi, domani, i ruoli si invertiranno.

A che ora cantano i 15 cantanti in gara: scaletta

Vediamo ora la scaletta completa di questa seconda serata della 74esima edizione del Festival della Canzone italiana. Questi gli orari previsti delle varie esibizioni. Mentre scriviamo l’orario sin qui è stato rispettato anche con qualche minuto di anticipo rispetto alla scaletta originale. Accanto ad ogni cantante troverete il numero del televoto e, alla fine, l’orario di entrata sul palco come detto.

Fred De Palma (Codice 01) – Presentato da: Ghali 20.55 Renga Nek (Codice 02) – Presentato da: La Sad 21.03 Alfa (Codice 03) – Presentato da: Mr Rain 21.31 Dargen D’Amico (Codice 04) – Presentato da: Diodato 21.39 Il Volo (Codice 05) – Presentato da: Rose Villain 21.53 Gazzelle (Codice 06) – Presentato da: Bnkr44 22.05 Emma (Codice 07) – Presentata da: Santi Francesi 22.41 Mahmood (Codice 08) – Presentato da: Alessandra Amoroso 23.00 Big Mama (Codice 09) – Presentata da: Il Tre 23.09 The Kolors (Codice 10) – Presentati da: Angelina Mango 23.46 Geolier (Codice 11) – Presentato da: Fiorella Mannoia 00.10 Loredana Berté (Codice 12) – Presentata da: Sangiovanni 00.18 Annalisa (Codice 13) – Presentata da: Maninni 00.45 Irama (Codice 14) – Presentato da: Ricchi e Poveri 01.03 Clara (Codice 15) – Presentata da: Negramaro 01.13

Come funziona il televoto: come votare

Si può votare da telefonia fissa e da telefonia mobile oppure attraverso gli SMS. Si può chiamare il numero 894.001 e seguire le indicazioni del messaggio audio, digitando poi il codice a due cifre corrispondente al cantante in gara. Chi desidera votare invece tramite SMS dovrà inviare un messaggio al numero 475.475.1 mettendo nel testo il codice del cantante.

Classifica seconda puntata Sanremo: come sarà stilata la graduatoria

In questa seconda serata voteranno come detto:

Il pubblico attraverso il televoto. Questa votazione avrà un peso del 50% sul risultato complessivo delle

votazioni in Serata;

votazioni in Serata; La Giuria composta dalle Radio, con peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni in

Serata

Il risultato complessivo determinerà una classifica delle 15 canzoni eseguite nel corso della serata. Al pubblico, come accaduto ieri, sarà data comunicazione al pubblico delle prime 5 posizioni nella classifica di serata (non cumulativa dunque con quella della puntata inaugurale).