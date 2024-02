Sanremo, Amadeus e Fiorello fuori dall’Ariston: la seconda serata la apre nonno Ruggiero, chi è

Anche questa sera, come accaduto ieri, non è stato Amadeus il primo a salire sul palco dell’Ariston. Se ieri infatti la scena è stata tutta per Marco Mengoni, almeno nei primi minuti, questa sera c’è stata un’altra sorpresa per il telespettatori. Vediamo di chi si tratta.

Chi segue il programma Viva Rai2 lo ha riconosciuto subito: si tratta del ‘nonnino’ presenza fissa del programma condotto da Fiorello sempre sulla Rai. A lui è toccato infatti il compito di annunciare il via ufficiale alla seconda puntata di questo Sanremo. Prima di lasciare spazio al conduttore vero, Amadeus per l’appunto.

Chi è nonno Ruggiero, il pensionato di Viva Rai 2

La puntata si è aperta infatti con Fiorello e Amadeus fuori dall’Ariston: “Che ci facciamo qui fuori?”, ha esordito il conduttore del Festival a Fiorello non appena terminato lo spazio Prima Festival. “Tranquillo, ti abbiamo preparato una sorpresa”, la risposta. “Guarda che sei tu che non puoi salire ma io sì”, ha ribadito allora Amadeus. Ma la sorpresa era, per l’appunto, “già salita sul palco” per annunciare l’inizio della puntata.

Chi è dunque il simpatico nonno che ha annunciato la puntata? Per chi non lo conoscesse, si tratta di “nonno Ruggiero”, pensionato, all’anagrafe Ruggiero Del Vecchio. Addirittura da 10 anni fa parte dello staff di Fiorello, già dai tempi di Edicola Fiore. Un incontro, quello con lo showman, che gli ha cambiato la vita come lui stesso aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. “Non sono famoso, io non sono nessuno. Ma mi emoziono quando mi chiedono l’autografo”, aveva detto Ruggiero.

Il programma della seconda serata del Festival

Dopodiché il programma della serata è proseguito. Questa sera, come annunciato stamattina, saranno 15 i cantanti ad esibirsi mentre i restanti saliranno sul palco dell’Ariston. A giudicarli la giuria composta dalle radio e soprattutto il voto del pubblico a casa. L’altra novità riguarda la presentazione degli artisti: oltre alla seconda co-conduttrice di questo Festival, Giorgia, saranno gli artisti “a riposo” ad annunciare quelli che invece dovranno cantare; e domani i ruoli si invertiranno di nuovo. A stabilire gli abbinamenti un sorteggio avvenuto stamani nel corso della conferenza stampa.