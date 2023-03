Grazia Di Michele: chi è, età, carriera, chi è il marito, canzoni, oggi, figli, vita privata

Grazia Di Michele sarà ospite a “Oggi è un altro giorno” e si racconterà a cuore aperto a Serena Bortone. Parlerà della sua carriera e della vita privata e di alcuni aneddoti speciali in esclusiva. Siete curiosi di conoscerla meglio? Ecco chi è la celebre cantante e tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Grazia Di Michele: età, carriera

Grazia Di Michele è una cantante e cantautrice italiana nata a Roma il 9 ottobre del 1955 sotto il segno della Bilancia. A oggi ha 67 anni e nel 2013, a 57 anni, si è laureata in Giurisprudenza. La sua carriera musicale inizia negli anni ’70 nel noto Folkstudio dice incide il suo primo album “Clichè” nel 1978 e riceve un gran successo. Il secondo album vede la luce solo cinque anni dopo, nel 1983 e nella stesura dei testi la aiuta sua sorella Joanna. In quest’album si dedica alla ricerca e al racconto di storie tutte al femminile. Il suo successo esplode nel 1986 con l’album che segna la sua maturità artistica: “Le ragazze di Gauguin”, con cui vince anche la Vela d’argento. Partecipa per due anni di seguito al Festival di Sanremo, nel 1990 con il brano “Io e mio padre” e l’anno seguente con “Se fossi un uomo”. Nel 1993 riprova a partecipare al festival assieme a Rossana Casale e raggiunge il terzo posto in classifica.

Le canzoni e l’impegno per il sociale oggi

La sua discografia è molto ampia e nella sua vita ha pubblicato moltissime canzoni. Viene considerata una paladina della musica al femminile per aver scritto canzoni come: “Occhi di donne”, “Le donne d’autunno”, “La dea madre” e molte altre canzoni che raccontano storie di donne. Nel 2000 è diventata anche insegnante di canto per la scuola di Amici. Si è presa anche una lunga pausa dal mondo della musica, per poi tornare in una veste del tutto nuova. Ad oggi si occupa prevalentemente di musicoterapia con bambini e anziani. Si impegna per il sociale attraverso la sua più grande passione: la musica. Ecco la discografia completa:

1978 – Cliché

1983 – Ragiona col cuore

1986 – Le ragazze di Gauguin

1988 – L’amore è un pericolo

1991 – Grazia Di Michele

1993 – Confini

1995 – Rudji

2001 – Naturale

2005 – Chiamalavita

2005 – Respiro

2009 – Passaggi segreti

2012 – Giverny

2015 – Il mio blu

2018 – Folli voli

2019 – Sante Bambole Puttane

2022 – Trialogo (Cantautrici) (con Rossana Casale e Mariella Nava)

Vita privata: marito e figli

Grazia di Michele è una persona molto riservata e non ha mai voluto pettegolezzi sulla sua vita privata. ha sempre chiesto che venisse rispettata la sua volontà di non rendere pubblico il nome del suo compagno. Ancora oggi, l’identità del suo misterioso amore è segreta. Sappiamo soltanto che hanno avuto un figlio di nome Emanuele nato negli anni ’90.

Instagram di Grazia Di Michele

La cantante ha un profilo Instagram con oltre 8mila seguaci su cui pubblica molte foto della sua vita e dei suoi viaggi. Negli ultimi anni è diventata anche una scrittrice di romanzi e ha pubblicato: “Apollonia” nel 2019, “La regola del bucaneve” nel 2021 e “Rose, principi e serpenti” nel 2022.