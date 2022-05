Greta Tigani, chi è la fidanzata di Blind: età, Iene, Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, il reality che tiene incollato allo schermo migliaia e migliaia di telespettatori! Anche questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5 Ilary Blasi è pronta a svelare tutti i misteri e le vicissitudini dei naufraghi! A quest’edizione del programma partecipa anche il cantante Blind, scopriamo insieme chi è la sua dolce metà!

Leggi anche: Isola dei Famosi 2022, Estefania dimentica Roger e…punta Gennaro Auletto

Greta Tigani: biografia e lavoro

Greta ha 22 anni, è nata a Perugia l’11 dicembre del 1999 ed è del segno del Sagittario. La ragazza, molto bella e solare, non appartiene al mondo dello spettacolo. Come lavoro fa la nail stylist ed è davvero molto creativa nella propria professione! Esperta di tecniche decorative delle unghie di mani e piedi, realizza delle vere e proprie opere d’arte per la sua clientela!

Inizialmente Greta ha lavorato nel centro Estetica Younique di Perugia dove ha mosso i primi passi nel settore. Successivamente si è trasferita a Milano con il fidanzato e collabora con Smalto Milano, nel ruolo di esperta qualificata per creare il total look.

La relazione con Blind

Greta è da sempre al fianco di Blind, il rapper di origini perugine quest’anno naufrago all’Isola dei Famosi. Lei e il cantante si conoscono da moltissimi anni, basti pensare che era il 2005 quando i due si conobbero. Entrambi dei bambini, si può sostenere che i ragazzi siano letteralmente cresciuti insieme, imparando con il tempo ad amarsi.

Blind e Greta si sono fidanzati appena 18enni e vivono una splendida storia d’amore, ne sono un esempio tangibili i contenuti Instagram pubblicati dagli stessi che li immortalo felici insieme.

Instagram

Come accennato, Greta è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram vanta infatti la bellezza di oltre 8mila follower!