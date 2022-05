Isola dei Famosi 2022, Estefania dimentica Roger e…punta Gennaro Auletto

Gli intrighi amorosi all‘Isola dei Famosi non mancano mai. Una nuova coppia sarebbe, dunque, in procinto di formarsi: stiamo parlando di Estefania e Gennaro Auletto.

La modella argentina, dopo aver chiuso definitivamente la storia con Roger per alcuni suoi comportamenti, si è avvicinata al nuovo naufrago Gennaro. Cosa c’è tra i due?

Feeling speciale tra Estefania e Gennaro Auletto

Dopo aver trascorso le ultime settimane su Playa Sgamada, Estefania, è rientrata nel gruppo, e ha dato il benvenuto ai nuovi naufraghi: Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Luca Dafrè e Gennaro Auletto. Con quest’ultimo è nato subito un feeling speciale.

Gennaro, durante una conversazione con alcuni naufraghi ha mostrato di essere interessato a Estefania, dicendo di essere pronto ad aiutarla a voltare pagina dopo la rottura con Roger.

Sentimento reale o strategia?

I due, come mostrato dalle immagini del daytime, sono sempre più vicini. Questo avvicinamento però non è passato inosservato, soprattutto agli occhi della naufraga Guendalina Tavassi, la quale è convinta che si tratti di pura strategia di gioco. Del parere opposto Lory del Santo, che è invece convinta dell’interesse reciproco.

Chi avrà ragione?

Leggi anche: Isola dei Famosi 2022, il fidanzato di Mercedesz Henger stasera in studio? Le anticipazioni della puntata