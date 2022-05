Roger Balduino e l’infortunio all’Isola dei Famosi: ecco come sta, gli ultimi aggiornamenti

Voleva dimostrare di essere forte, di riuscire a superare la delusione avuta poco prima con Estefania, che gli ha chiuso una porta in faccia. Voleva ‘battere’ Clemente Russo nel gioco dell’orologio famoso in Honduras, tra forza e resistenza, ma purtroppo proprio in quella gara Roger Balduino, uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, si è fatto male. È caduto a terra e ha chiesto l’aiuto del medico. Ma ora come sta dopo momenti di paura e apprensione?

Roger Balduino infortunato durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi

Alvin, sempre nel corso dell’ultima puntata, ha informato i telespettatori e ha in un certo senso rassicurato tutti.

“Al momento gli aggiornamenti sono questi: è stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento. Bisognerà capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue condizioni”.

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del naufrago

E nelle ultime ore, sempre l’inviato Alvin ha dato un altro aggiornamento sulle condizioni di Roger, che ha avuto una distorsione e dovrà portare un tutore.

Roger Balduino verrà eliminato?

Ora che si è fatto male, la domanda del pubblico è solo una: Roger potrà continuare la sua avventura da naufrago in Honduras? Stasera, molto probabilmente, il pubblico farà i conti con i chiarimenti e capirà cosa succederà al modello brasiliano.