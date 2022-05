Isola dei Famosi 2022, chi sono i nuovi concorrenti: ecco quando arrivano in Honduras, anticipazioni di stasera e televoto

L’avventura dei naufraghi in Honduras continua e continuerà fino al 27 giugno per i più fortunati, per quelli che con determinazione e forza riusciranno ad arrivare fino alla fine. Ma per ogni concorrente che va via perché eliminato dal pubblico, sull’isola ne arriveranno di nuovi. E la padrona di casa del reality, Ilary Blasi, lo ha già annunciato nel corso della scorsa puntata: presto, molto probabilmente stasera, sbarcheranno altri personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco. Ma di chi si tratta?

Marco Maccarini, Gennaro Auletto, Luca Daffrè e Pamela Petrarolo in arrivo all’Isola dei Famosi

“Vi annuncio che nella prossima puntata entreranno quattro nuovi naufraghi bravi, belli e boni”. Così, con queste parole, Ilary Blasi alla fine della puntata di venerdì ha annunciato l’ingresso di quattro nuovi concorrenti, che proprio stasera sbarcheranno in Honduras. “Sono tre uomini e una donna”. Ma ora il mistero sulla loro identità è stato svelato. In Palapa arriveranno Marco Maccarini, Gennaro Auletto, Luca Daffrè e Pamela Petrarolo: faranno vacillare ancora di più gli equilibri?

Chi sono? I loro lavori, l’età

Marco Maccarini ha 45 anni, è un conduttore radio e tv. Dice di essere avventuroso, sportivo, leale. Gennaro Auletto ha 22 anni, è un modello ed è ambizioso, solare e passionale. E ancora, Luca Daffré ha 29 anni, è un modello e influencer ed è una persona solitaria, tenace, indipendente. Infine, l’unica donna, Pamela Petrarolo: 45 anni, conduttrice tv vivace, energica e socievole.

Chi sono i naufraghi in nomination stasera

Sono quattro i concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Blind, che dopo un’infezione cutanea e qualche giorno di assenza è tornato in gara, di Lory Del Santo, che è ormai sempre protagonista del televoto, di Nick Luciani, che voleva partecipare con l’amico e cugino di Campagna Silvano, e l’attore Nicolas Vaporidis. Chi di loro dovrà lasciare provvisoriamente la Palapa?