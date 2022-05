Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato lunedì 16 maggio: nomination, sondaggi, percentuali e anticipazioni

Dopo l’eliminazione definitiva di Laura Maddaloni, che ha dovuto salutare gli amici e il marito Clemente Russo prima di rientrare in Italia, e quella ‘provvisoria’ di Marco Cucolo, che è sbarcato su Playa Sgamada, domani andrà in onda una nuova e imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi. Il reality, da mesi ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori: tra prove dure, sfide, mancanza di cibo, stanchezza e polemiche. Ma chi verrà eliminato? Chi dei naufraghi è a rischio?

Blind, Lory Del Santo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis al televoto

Sono quattro i concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Blind, che dopo un’infezione cutanea e qualche giorno di assenza è tornato in gara, di Lory Del Santo, che è ormai sempre protagonista del televoto, di Nick Luciani, che voleva partecipare con l’amico e cugino di Campagna Silvano, e l’attore Nicolas Vaporidis. Chi di loro dovrà lasciare provvisoriamente la Palapa?

Chi viene salvato lunedì 16 maggio all’Isola dei Famosi?

Stando ai primi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nicolas Vaporidis con oltre il 49%. A seguire Lory Del Santo con il 27.44%, Nick Luciani con il 15.45%, mentre a rischio sembrerebbe esserci Blind che non riesce a raggiungere l’8%. Sarà lui il prossimo naufrago che dovrà lasciare la Palapa e sbarcare su Playa Sgamada?

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada: chi è a rischio

Come succede ormai da settimane è possibile che anche domani la padrona di casa, Ilary Blasi, decida di aprire un televoto flash su Playa Sgamada. Lì, su quell’isola, vivono diversi concorrenti: Estefania Bernal, che ha interrotto ogni rapporto con Roger Balduino, Licia Nunez, Clemente Russo, Marco Cucolo e una delle ultime arrivate Fabrizia Santarelli. Il pubblico cosa deciderà di fare?

La punizione per Nick e Lory

All’Isola dei Famosi, poi, si parlerà quasi sicuramente della punizione che il programma ha deciso di infliggere a due naufraghi, Nick e Lory. Il motivo? I due hanno utilizzato la zattera come riparo per il fuoco e questo non è certo possibile. Anche Roger, visto che è il leader, subirà la stessa brutta sorte. Come si difenderanno?