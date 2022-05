Isola dei Famosi 2022, il fidanzato di Mercedesz Henger stasera in studio? Le anticipazioni della puntata

Continua a far parlare di sé Mercedesz Henger, ora una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi. Il suo arrivo in Honduras qualche settimana fa ha sbaragliato le carte, ha scombussolato e fatto vacillare gli equilibri: prima un’amicizia con Edoardo Tavassi, poi le discussioni perché per molti quell’avvicinamento è ‘finto’, quasi studiato a tavolino. Lei continua a dirsi single, i naufraghi però non credono a questa versione e stasera in studio potrebbe arrivare il ‘fantomatico’ fidanzato, quindi i colpi di scena sono dietro l’angolo!

Fulvio Pavanati è il fidanzato di Mercedesz Henger?

Su Canale 5 questa sera andrà in onda una nuova e imperdibile puntata dell‘Isola dei Famosi e l’attenzione, molto probabilmente, sarà su Mercedesz Henger, che è al televoto con Nicolas Vaporidis e rischia, quindi, l’eliminazione provvisoria.

Si parlerà di lei, del suo rapporto turbolento con Edoardo Tavassi, delle critiche della sorella Guendalina e… del fantomatico fidanzato. Lui si chiama Fulvio Pavanati, ma Mercedesz continua a dire che tra i due, ormai, c’è solo un rapporto di amicizia: sarà davvero così?

In studio questa sera all’Isola dei Famosi

Questa sera Fulvio potrebbe essere presente in studio. A far sospettare questo una storia che il ragazzo ha pubblicato su Instagram: lui alla guida dell’auto, poi con il telefono riprende la strada e l’insegna ‘Mediaset’. Che sembra essere eloquente. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha ripreso il post e ironicamente sui social ha detto: “Ma dove starà andando il fantomatico ex fidanzato di Mercedesz?”. Secondo lei e i followers l’uomo è diretto a Milano, negli studi dell’Isola dei Famosi: lo vedremo stasera?