Guendalina Tavassi cacciata dall’hotel per famiglie dopo le dichiarazioni alle Iene: ecco perché, lo sfogo su Instagram. E’ una furia Guendolina, dopo l’ultimo episodio di cui è stata protagonista. Infatti, è saltata la vacanza sulla neve insieme ai figli. A bloccarla, l’ultima intervista rilasciata a Le Iene, che avrebbe fatto, e non poco, infuriare la categoria degli albergatori e soprattutto il personale del suo hotel. Infatti, Guendalina non sarebbe stata accettata all’interno della struttura alberghiera dove doveva recarsi, sia per le questioni d’intimità con Federico Perna che per la sua indole spesso violenta.

Guendalina Tavassi rifiutata dall’hotel sulla neve

Guendalina aveva scelto un hotel per famiglie e non qualche grande catena. Secondo lei, poteva essere un modo per intrattenere i figli, con del personale proprio addetto all’animazione dei bambini. Un hotel per famiglie, che però non si è riconosciuto, nella sua politica aziendale, nell’ospitare un personaggio discusso come Guendalina Tavassi. Forse non in grado di gestire eventuali lamentele di altri clienti, come i rumori molesti provenienti dalla camera della stessa Tavassi, che si vanta di fare l’amore almeno quattro volte al giorno col proprio compagno.

Lungo è lo sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello, che su Instagram dice apertamente: “E’ giusto che sappiate tutti quanta gente di m.. c’è dietro tante strutture famigliari dove vanno tante famiglie in inverno con bambini perché si scia e c’è l’animazione. Io dovevo andare qualche tempo fa in una di queste, ma non ho potuto per problemi privati e adesso ho contattato il Pr della struttura. Volete sapere cosa mi ha risposto?”.

La Tavassi poi ironizza, seppur arrabbiata: “Io non posso andare quindi nelle molteplici strutture che hanno e voglio dire al pr e responsabili di queste strutture family che i bambini in qualche modo nascono, anzi gli consiglio prettamente di non farlo quattro volte al giorno, ma almeno una volta all’anno non gli farebbe male”.