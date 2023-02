Rissa tra mamme a Guidonia, Guendalina Tavassi: ‘Vi racconto cosa è successo’ (VIDEO)

“Sono indignata e schifata”. Guendalina Tavassi, leggendo i giornali, è furiosa. In molti, infatti, l’hanno additata come la causa della rissa tra mamme a un torneo di hip hop per bambine presso il Cadillac Village di Guidonia. Quella che doveva essere una festa per le piccole ballerine è diventato in incubo, con gli spalti trasformati in ring. E tutto – pare – solo per dei posti a sedere occupati per sbaglio, o comunque per futili motivi. Poi, in ogni caso, travisati e montati come in ogni lite di questa portata.

Solo che, in questo caso, una delle protagoniste ha un nome famoso – Guendalina Tavassi – e la sua notorietà ha fatto si che l’episodio, già disdicevole, avesse una risonanza ancora maggiore. “Ma le cose non sono affatto andate come sono state raccontate”, ha precisato l’ex concorrente del Grande Fratello.

La versione di Guendalina nelle storie di Instagram

Guendalina, non fidandosi di nessuno, ha preferito raccontare in prima persona la sua versione dei fatti, affidandosi alle storie di Instagram. E così si è rivolta ai suoi 1,3 milioni di follower per descrivere quello che, secondo appunto il suo punto di vista, è realmente accaduto domenica a Guidonia.

“Ho visto una calca immensa e una signora che picchiava un’altra mentre aveva una bambina piccola in braccio”, racconta la Tavassi. “Una scena allucinante, io sono rimasta scioccata. Ho cominciato a urlare perché nessuno le fermava. Finalmente qualcuno si è degnato di dividerle e mi sono fatta avanti per fare da paciere. Poi sono arrivati i carabinieri e loro sono andati fuori. Io sono rimasta dentro e ho fatto una storia su Instagram per far raccontare quello che era successo, ma non ho mostrato nulla. A quel punto se la sono presa con me. Hanno iniziato a urlare che non potevo riprenderle e mettere loro nelle mie dirette solo perché ero famosa. Ho provato a spiegare che non avevo ripreso nessuno di loro, ma semplicemente avevo detto che erano successe delle cose allucinanti. Senza mostrare nessuno, senza andare nei dettagli. Cosa che tutti fanno, non che avevo fatto perché sono famosa. E invece si sono arrabbiate e sono andate fuori di testa”.