Guendalina Tavassi lascia l’Isola dei Famosi: il vero motivo non riguarda solo i figli

Purtroppo la naufraga Guendalina Tavassi ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Insieme al fratello i due stavano costruendo un percorso davvero bello e molto divertente. Tuttavia, la naufraga non ce la fa più e ha deciso di abbandonare la gara. Riguardo il motivi ci sono stati alcuni dubbi. Ma ecco perché.

Il vero motivo

Nonostante il tentativo della conduttrice Ilary Blasi e l’intervento del padre, la showgirl ha abbandonato. La decisione è stata una sorpresa per tutti. Non se lo aspettava davvero quasi nessuno. La prima motivazione sono stati i figli. Non riesce più a non vederli. Dopo poco però si è scoperto che in realtà c’è un’altra spiegazione. Oltre la nostalgia per i figli, in questi giorni sono successe alcune cose fuori dal programma che la vedono costretta a lasciare l’Isola per sempre. A confermarlo anche il fratello Edoardo.

Niente è certo. Ma probabilmente il perché è legato al fatto che in queste ore l’ex marito Umberto D’Aponte sia stato scarcerato. L’uomo era in carcere dopo le denunce della naufraga per violenza e aggressione contro di lei.

