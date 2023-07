Guendalina Tavassi sulla linea anti-trash di Pier Silvio Berlusconi: “Non c’è più spazio per noi”

Con Pier Silvio Berlusconi in casa Mediaset è in corso un bel repulisti. Personaggi orrendi, di dubbio gusto, ad ammaliare e ammalare il pubblico da casa, pare, non abbiano più spazio presso l’azienda. Lo testimonia anche la cacciata soft di Barbara D’Urso, uno dei mostri trash che di più negli ultimi anni ha inquinato il tubo catodico e le menti degli italiani. E se ne rende conto anche una delle protagoniste del primo Grande Fratello, Guendalina Tavassi, che esclude categoricamente un suo ritorno presso il celebre reality. “Ha fatto fuori tutte, non c’è più spazio per noi influencer e personaggi trash“, ha detto l’ex gieffina sui social, con riferimento a Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio è l’anti trash televisivo

Tavassi, nella giornata di ieri, da una spiaggia ha risposto con un box domande su Instagram alle curiosità dei fan. Come sempre in molti le hanno chiesto se ci fosse la possibilità di rivederla nella casa del Grande Fratello, possibilità esclusa categoricamente: “No, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF. Pier Silvio ha fatto fuori tutte“. Così ha messo un punto sulla questione l’influencer, aggiungendo che: “A me non importa, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto con IG, se in tv arrivano cose che mi piacciono le faccio, altrimenti no. Non sono malata della tv, del GF si. È l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash“. Che il trash cosiddetto sia bello lo dice lei, e va benissimo, ognuno la pensa come vuole. Fatto sta che il dirigente ha preteso un netto cambiamento nella gestione anche dei reality show Mediaset per la prossima annualità. Infatti, come volevasi dimostrare, durante la presentazione dei nuovi palinsesti ha confermato l’uscita di Barbara D’Urso. E poi, ne è lieto anche chi scrive, quella di Belen Rodriguez, bocciando nel contempo numerosi vip candidati alla nuova edizione del Grande Fratello. Niente influencer, nessun pupazzo di Only Fans, e qualunque personaggio che possa risultare nell’alveo del trash. Finalmente.