Gwyneth Paltrow compie 50 anni: chi è, età, carriera, oggi, marito, figli, Instagram

Bella come il sole, fisico statuario, per lei gli anni sembrano non passare mai. E il tempo pare essersi fermato. Eppure, Gwyneth Paltrow, attrice statunitense amata, oggi compite 50 anni. Un traguardo importante, un giorno memorabile per la donna, che vanta una carriera di tutto rispetto alle spalle, tra film e premi.

Dagli esordi al debutto di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow è nata a Los Angeles il 27 settembre del 1972, figlia del regista Bruce e dell’attrice Blythe Danner. Cresciuta a Santa Monica, dove ha frequentato la scuola, l’attrice ha poi deciso di studiare storia dell’arte. Ma per un breve periodo. Ha subito capito, infatti, che la sua strada era un’altra e a 19 anni ha esordito sullo schermo in Shout, dove ha recitato al fianco di John Travolta.

Anno importante per la sua carriera è stato il 1998, quando ha preso parte a varie pellicole di successo. Ha interpretato la sfortunata ragazza in Sliding Doors, ha recitato al fianco di Robert De Niro e ha vinto un premio Oscar e un Golden Globe.

I suoi film di successo

Tra i suoi film di successo ricordiamo:

Shout

Hook

Scuola d’onore

Omicidi di provincia

L’università dell’odio

Emma

Sliding Doors

Paradiso Perduto

Amore a prima svista

Una hostess tra le nuvole

Proof – La prova

Amore e altri disastri

Iron Man 2

The Avengers

Iron Man 3

Spider Man

La passione per la musica

Non solo recitazione. L’attrice tra il 2011 e il 2011 ha partecipato come guest star ad alcuni episodi della serie tv della Fox Glee e si è esibita in diversi brani. Nel 2011, invece, ha duettato con Matthew Morrison in una cover e nel 2010 ha partecipato alla colonna sonora del film Country Strong.

Antivaccinista e negazionista della correlazione tra HIV e AIDS, l’attrice si è specializzata sulla vendita di prodotti e rimedi propri della medicina alternativa.

Chi è il marito, amori e vita privata

Tra il1 997 e il 2000 è stata fidanzata con Ben Affleck, poi il 5 dicembre del 2003 ha sposato Chris Martin, leader dei Coldplay. Dal loro amore sono nati due figli: Apple Blythe Alison Martin, nata il 14 maggio del 2004 a Londra, e Moses Bruce Anthony Martin, nato l’8 aprile del 2006 a New York. La coppia, però, nel 2014 si è separata, nel 2015 ha divorziato ufficialmente.

Nel 2018 l’attrice ha sposato il produttore Brad Falchuck, regista della serie antologica American Horror Story, conosciuto nel 2010.

Instagram: Gwyneth Paltrow punta sui social

L’attrice ha un profilo Instagram e con l’account @gwynethpaltrow vanta oltre 8 milioni di followers.