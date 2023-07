Hai mai visto Gianni Morandi da giovane? Il suo sguardo è inconfondibile | FOTO

Com’era Gianni Morandi da giovane? Se guardi qualche foto del cantante ti accorgerai che ha uno sguardo inconfondibile. Scopriamo come era il celebre cantante da ragazzo!

Poche persone da adulte riescono a mantenere lo sguardo che avevano nella giovinezza, ma Gianni Morandi rientra fra queste. Il suo sguardo, infatti, è inconfondibile ed è facile riconoscerlo. Scopriamo tutto sul celebre cantante, ancora oggi sulla cresta dell’onda!

Come era da giovane Gianni Morandi

Ne ha fatta di strada Gianni Morandi, e se prima sembrava un ragazzino che non cresceva mai oggi è diventato una persona adulta grata alla vita per quello che ha conquistato. Nel tempo, ovviamente, il cantante è cambiato, ma i 60 anni di carriera non hanno trasformato Gianni, anzi lo hanno reso ancora più affascinante e più sorridente.

Il viso da ragazzino di un tempo adesso ha l’espressione di un uomo maturo che è consapevole di quello che è diventato, ma non dimentica il suo passato. Infatti, Morandi parla sempre con piacere della sua infanzia e del padre che non poteva permettergli grandi cose, ma non ha rimpianti per questo.

E’ invece grato al padre per avergli insegnato ad essere umile e a non avere mai atteggiamenti odiosi nei confronti degli altri. Ma scopriamo di più sulla carriera di questo personaggio che ad oggi è amatissimo dai giovani e non solo dalle persone adulte!

La carriera di Gianni Morandi

Gli esordi del cantante risalgono al lontano 1962. Nato nel 1944, comincia a cantare mentre era ancora un ragazzino e prendeva parte ai vari concorsi musicali che si tenevano nella zona. Il suo esordio ufficiale risale al 1964 con la canzone Andavo a cento all’ora.

Nessuno poteva immaginare quanto lontano lo avesse portato quel brano. La canzone fu un successo e le altre che seguirono confermarono Gianni Morandi come cantante italiano fra i più amati del nostro paese.

Brani come Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, e poi come quello dal titolo C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones entrarono nel mito e divennero un cult che ancora oggi ascoltiamo con piacere.

Ma il cantante durante la sua vita non si è interessato solo di musica. Come ben ricordiamo, è stato anche attore in diverse fiction televisive, e anche conduttore. Ha presentato due edizioni del Festival di Sanremo, quella del 2011 e la successiva nel 2012, mentre l’anno seguente ancora ha deciso di entrare in gara nella famosa kermesse musicale.

Nell’edizione 2022 del Festival di Sanremo il cantante ha presentato il brano “Apri tutte le porte” e come sempre ha conquistato il pubblico, perché lui è sempre nel cuore degli italiani.

Gianni Morandi non ha mai perso il suo sorriso

A 77 anni Gianni Morandi è ad oggi uno dei personaggi più in gamba del mondo del panorama musicale italiano, noto anche a livello internazionale. Nonostante non sia più lo stesso ragazzo di tanti anni fa, e ovviamente il peso dell’età raggiunta è inevitabile, il cantante non ha mai perso il sorriso.

La sua voglia di fare e il suo entusiasmo sono rimasti quelli di sempre e sono tratti che caratterizzano la sua personalità. Tutti conosciamo la giovialità incredibile di Morandi, che investe di gioia le persone e le mette a proprio agio.

Anche a livello fisico ha una caratteristica che lo rende inconfondibile, ovvero le grandi mani, di proporzioni superiori rispetto al resto del corpo, e di cui lui ha sempre parlato senza timore. Proprio le mani del cantante di recente sono state fonte di preoccupazione per tutti i fan.

Infatti, a causa di un incidente domestico, il cantante ha subito degli interventi alle mani per ustioni dovute all’uso del fuoco. Morandi era intento a bruciare sterpaglie nel suo giardino quando all’improvviso il fuoco ha preso il sopravvento, lui è caduto e si è bruciato le mani.

Le conseguenze maggiori sono state sulla mano destra, ma per fortuna, a distanza di tempo il cantante si è ripreso e pare che adesso usi le mani senza problemi.

Come sempre, si è gettato anima e corpo in quella che è stata per tutta la vita la sua passione, cioè la musica, ed ha preso parte al festival di Sanremo come concorrente. Lo spirito del cantante è inarrestabile e il suo modo di prendere le situazioni volgendole al meglio ha reso la sua carriera lunga e luminosa.