Hande Ercel e Kerem Bursin di Love is in the Air sono tornati insieme? Le foto

Hande Ercel e Kerem Bursin sono tornati insieme? L’indicrezione che vede i due di nuovo innamorati e felici sta facendo il giro del web. Va detto che i due attori — protagonisti della serie tv Love in in the Air — hanno avuto una relazione anche fuori dal set che ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo e che, tuttavia, all’inzio del 2022 è giunta al termine.

Il riavvicinamento tra Hande Ercel e Kerem Bursin

Tuttavia nelle ultime settimane, tra i due, c’è stato un riavvicinamento. Infatti, dopo essere venuto a conoscenza della malattia della nipotina di Hande, Kerem ha dichiarato di aver sentito la donna per sapere come stesse la piccola. Stando ai media turchi — indiscrezione che resta, tuttavia, da confermare — l’attore sarebbe persino andato a trovare Hande e la nipotina portando a quest’ultima come regalo un bellissimo mazzo di fiori. Ora però a destare la curiosità dei fan è un video che immortala Hande e Kerem insieme.

Il video

La coppia nelle scorse settimane è stata avvistata insieme da alcuni fans. Il video in questione li ritrae assieme al bancone di un bar. Le immagini non sono chiarissime ma è possibile vedere due persone con le spalle girate e l’uomo ha la testa coperta da un cappuccio che poi sarebbe quello di Kerem. I fans che hanno immortalato gli attori, avrebbero poi confermato che si tratta proprio di Hande e Kerem. Era da circa un anno che i due non si mostravano assieme, l’amore trionferà?