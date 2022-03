Love is in the air, anticipazioni prossimi episodi: trama e spoiler 21-25 marzo 2022

La settimana che ci attende è ricca di appuntamenti imperdibili: tutte le nostre serie tv preferite vanno in onda, e noi non vediamo l’ora di riuscire a capire quali novità scoppiettanti ci sono nell’aria e cosa accadrà ai nostri personaggi preferiti, con i quali condividiamo gioie e dolori. Tra i tanti appuntamenti, ovviamente c’è anche quello con Love is in the air. Siete pronti a scoprirne le anticipazioni? Allora continuate a leggere.

Love is in the air: le anticipazioni

Nella prossima imperdibile puntata di Love is in the air, ci saranno tanti colpi di scena improvvisi. Kemal e la signora Yadigar, per dirne una, vanno a casa di Eda e Serkan, per chiedere la mano di Aydan, e la reazione sarà soprendente. Intanto, poi, Karem scopre anche di non essere stato ammesso all’università con la borsa di studio. Per questo ipotizza di posticipare l’inizio del nuovo percorso ed attendere l’anno successivo. Cosa deciderà alla fine?

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane 20-26 marzo 2022: spoiler e news prossimi episodi

Problemi economici in vista

Ma Karem non è l’unico a dover fare i conti con un momento di ristrettezze. Infatti, Serkan e i suoi soci scoprono nel corso della puntata a chi appartiene realmente l’edificio in cui si trova ArtLife, ed è per questo poi che Serkan vorrà a tutti i costi cambiare sede. Ma le finanze non lo permettono.

Crisi d’identità e oggetti preziosi

Aydan è alle prese con un altro tipo di crisi: una crisi di identità, oltre a dover fare i conti con l’asfissiante personalità della suocera, appesantita letteralmente dall’anello che le è stato regalato. Anello che, però, lascia sul tavolo in giardino. Così Can, che si è messo in testa di sposare Kiraz, lo vede e lo porta in ”dote” alla bambina. In tutto questo, Karem è sempre alla ricerca di denaro per potersi iscrivere all’università.

Le accuse contro Karem

Sarà proprio questa necessità impellente di denaro da parte di Karem che lo farà cadere vittima di grandi sospetti in puntata. Infatti, ci si accorge subito della sparizione dell’anello, e tutti penseranno, data la situazione, che sia stato Karem a rubarlo per poter ottenere del denaro. Proprio per questo, nonostante le false, accuse, Karem non riesce più a sostenere la pesantezza di tale situazione e decide di rinunciare a proseguire gli studi e trasferirsi in un’altra città. Accetta un altro lavoro, e abbandona la sua sede. Eda, che nel frattempo si dimentica del compleanno di Serkan, escogita un piano impeccabile per una festa a sorpresa.