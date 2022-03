Tempesta d’amore, anticipazioni italiane 20-26 marzo 2022: spoiler e news prossimi episodi

Tempesta d’amore. La soap tedesca più amata di sempre torna puntuale anche la prossima settimana, con nuovi scoppiettanti rivelazioni e colpi di scena che cambieranno nuovamente le carte in tavola. La trama si fa sempre più intricata e contorta, e i rapporti tra i diversi personaggi sono mutevoli e cangianti. Molte cose sono accadute nella scorsa settimana, e altrettante saranno le novità per la prossima. Siete pronti a scoprirle?

Anticipazioni Tempesta d’amore

Dopo il loro lungo ed intenso viaggio in Inghilterra, Selina e Corneliu tornano finalmente in patria, dove hanno finalmente rivelato ai loro figli che Cornelius è vivo. Cristoph, intanto, li osserva rapito da un impeto di gelosia ma, nonostante i suoi reconditi timori, i due non si sono riavvicinati.

Rosalie e la campagna politica

Rosalie inizia ad essere attaccata da diversi utenti sul web, in ballo c’è la sua reputazione come politica che ne risulta terribilmente danneggiata a seguito di tali avvenimenti. La donna è assolutamente consapevole del fatto che dietro l’oscura faccenda c’è la mano di Cristoph, ma non può provarlo in alcun modo. A quel punto, Ariane le fa una proposta molto allettante: allearsi proprio contro Saalfeld!

L’offerta di Ariane

Tuttavia, Rosalie respinge con decisione l’offerta di Ariane, sebbene non riesca più a dormire a causa dello stress per la campagna diffamatoria nei suoi confronti. Non le rimane che immergersi a capofitto nel lavoro. Michael è sempre più preoccupato. Ma il lavoro estenuante peggiora le cose: lei è sempre più stressata per il suo lavoro in politica e – dopo una notte insonne – finisce per addormentarsi prima di un’importante riunione.

Un bacio ad una sconosciuta per Florian

Ma Cornelius non è estraneo alle sottili dinamiche tra i suoi conoscenti: infatti capisce chiaramente che Selina ama ancora Cristoph, e per questo ci rimane malissimo. Così, quando von Thalheim intima al rivale di stare lontano dalla donna, tra i due scoppia una rissa furibonda. Intanto altri amori spontanei sbocciano: Florian riceve da Max un biglietto per il ballo in costume, ma quando vede Maja e Hannes insieme, si isola da tutto e da tutti. Però, a salvarlo, sarà una bella donna in maschera che lo avvicina e bacia appassionatamente.